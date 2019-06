Temas ineludibles para la agenda de los partidos políticos

Carlos Saccone

Desde su fundación en 1957, en la Academia Nacional de Economía trabajamos para incorporar a la agenda pública temas que entendemos clave para el desarrollo del país. Durante los últimos años, a través de nuestro Centro de Análisis y Propuestas “Pharos”, hemos abordado, con reconocidos investigadores locales e internacionales, diversos temas de interés económico y social. Entre ellos se destaca las oportunidades y amenazas que existen por potenciales acuerdos comerciales con países de Asia o la relevancia del ejercicio de la propiedad en las Empresas Públicas. Ambos tópicos resultan fundamentales para el Uruguay.

El país debe buscar nuevos socios comerciales en un momento que sus vecinos amenazan dejar de lado el Mercosur. No podemos continuar con el actual encorsetamiento provocado por una relación inicialmente comercial, luego política y en este momento un híbrido que hipoteca la concreción de nuevos tratados comerciales. Es clave “aprovechar” la oportunidad que se presenta con los “grandes del barrio” comenzando a restarle importancia al Mercosur, para volver a insistir con acuerdos y colocar nuestros productos en condiciones que al menos se acerquen a cómo lo hacen competidores directos del Uruguay, como por ejemplo Nueva Zelanda. Si pensamos en comerciar, por ejemplo, con la región de mayor crecimiento en el mundo, las recomendaciones de los expertos son claras y en ese sentido indican1 : 1) Una estrategia para Uruguay que busque acercarse a los procesos de Asia Pacífico requiere necesariamente profundizar y ampliar los acuerdos comerciales con algunos países participantes del TPP. 2) Se debe priorizar la mejora en el acceso al mercado para la canasta de productos agropecuarios exportados por Uruguay. Se trata de mercados muy protegidos donde los países rivales ampliarán su acceso en los próximos años. 3) Para poder desarrollar las recomendaciones previas, hay que recuperar la capacidad de acción sobre la política comercial para alinearla con los intereses nacionales del país.

Otro de los grandes temas que nos ha ocupado es la administración y gobierno de las empresas públicas. Uruguay no se puede permitir cometer errores de administración y gestión que le costaron millones de dólares a los contribuyentes. Las conclusiones del trabajo encargado por Pharos2 en este caso comienzan con contundencia: “... se analiza el impacto de la calidad gobierno corporativo sobre la gestión de empresas de propiedad del Estado. Se presenta evidencia que indica que las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del Estado uruguayo no están en línea con las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional. Luego de un análisis legal, se concluye que muchos de estos desalineamientos se pueden solucionar sin cambios en la normativa vigente”. En la Academia Nacional de Economía aplaudimos el proyecto de ley anunciado por las autoridades, que recoge varias de las recomendaciones del documento encargado a Pharos y alentamos a avanzar en este sentido, porque la situación no admite mayor demora. De acuerdo a la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto: “Los lineamientos del gobierno implicarán reducción del número de integrantes de directorios, llamados públicos para las gerencias y la obligación de que los funcionarios de empresas públicas esperen 3 años entre su abandono de cargo y la asunción en una firma privada del mismo rubro, explicó el director de OPP, Álvaro García. Agregó que se racionalizarán ingresos de funcionarios, y gastos en publicidad y en misiones oficiales… García detalló la propuesta de reducir los integrantes de los directorios de empresas públicas de cinco a tres, y la de realizar llamados públicos abiertos para acceder a las gerencias, tanto internos como externos, un proceso implementado en Ancap. Explicó que el personal del sector público deberá respetar un período de 3 años si desea acceder a cargos en empresas privadas de rubros similares a las que integraba, “para que la empresa pública no se use como un trampolín”.3 Nos reconforta que el proyecto de ley esté en línea con varias de las recomendaciones realizadas en el trabajo publicado por Pharos en 2015.

Un capítulo aparte merece la apertura del capital de las Empresas Públicas, tan políticamente controversial como eventualmente beneficioso para las mismas y para el desarrollo del mercado en general. Según comentan Munyo y Regent en el citado trabajo, muchos de los obstáculos para la emisión de acciones de las empresas púbicas, son los mismos que indican el desalineamiento con las buenas prácticas de gobierno corporativo. No es casualidad, afirman los autores, que “en Penfold et al. (2015) se puede ver claramente que las empresas de propiedad público-privada presentan de forma sistemática mejores indicadores de calidad de gobierno corporativo que las empresas de propiedad exclusiva del Estado”.

En un año de elecciones nacionales, alentamos a todos los partidos políticos a incluir en sus agendas estos temas clave para que Uruguay ingrese al camino para convertirse en un país de primer mundo.

1 Pharos: “Nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico: Oportunidades y amenazas para Uruguay”. Ignacio Bartesaghi, Carmen Estrades y Marcel Vaillant. Dpto de Economía de Facultad de CCSS y Academia Nacional de Economía, 2016.

2 Pharos: “Empresas del estado y eficiencia, la relevancia del ejercicio de propiedad”. Ignacio Munyo y Pablo Regent. IEEM y Academia Nacional de Economía. 2015.

3 https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/garcia-empresas-publicas-eficiencia-gestion-gobierno.