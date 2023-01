Tenencia compartida: con votantes "muy molestos", Cabildo presiona a diputado que pone riesgo su "buque insignia"

El diputado Eduardo Lust dijo estar en una situación curiosa. Su partido, Cabildo Abierto, ha promovido y votado en el Senado el proyecto de ley sobre "corresponsabilidad en la crianza". Sin embargo él, "con humildad y sin soberbia", considera que la iniciativa que llegó de la cámara alta contiene numerosos errores desde el punto de vista procesal y jurídico. En su opinión el texto (surgido tras un trabajo conjunto entre senadores de su propio partido y algunos nacionalistas) está incluso mal redactado.

Su postura lo coloca en una posición incómoda. Según reconoció, desde filas cabildantes le mandaron decir que la decisión es que el proyecto se tiene que aprobar tal como vino del Senado. Y que la demora en que el proyecto se convierta en ley genera inquietud entre la militancia. "El partido al que pertenezco me transmitió que nuestros electores estaban muy molestos, por utilizar una palabra suave", comentó Lust este miércoles a sus colegas durante la última sesión de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, que aprobó el proyecto.

Sus observaciones sobre el proyecto, indicó, son de fondo. Para eso, recordó, que es intentó incorporar algunas modificaciones que, a su juicio, mejoraban la redacción. Todo fue inútil. " Hay temas que son buque insignia de determinados partidos políticos, porque son promesas electorales", admitió.

Sus reparos generaron a su vez la reacción de la militancia y de determinadas personas interesadas en la aprobación del proyecto, que le fue expresada en términos contundentes. "Hasta las ocho de la mañana de hoy he estado recibiendo mensajes con signos religiosos y emoticones", aseguró.

El diputado dijo estar convencido de que todo lo relativo al proyecto es un "tema muy mal resuelto", aunque dejó en claro que la definición pasa por lo político. "El partido al que pertenezco me transmite que nuestro electorado está esperando que se apruebe el proyecto", agregó.

Por lo tanto, Lust anunció que retiraba su propuesta alternativa y dio su aval para que el proyecto saliera de comisión con votos en mayoría, para así no convertirse un "palo en la rueda o una piedra en el zapato" cuando, recordó, los otros diez diputados de Cabildo Abierto le dicen que vote la iniciativa tal como vino del Senado. Sin embargo, adelantó que otra será la situación cuando se trate en el Plenario donde "fiel" a su pensamiento, "no vote la mitad del articulado y lo diga públicamente en ese momento".

Lust destacó que su intención es "no crear un problema interno" en una tema que, personalmente, no le suma ni le resta, ya que dijo no haber tenido nunca problemas de corresponsabilidad en la crianza "ni nada por el estilo".

Remarcó sí que se trata de un proyecto muy complejo, ya que modifica cinco códigos: el Código Penal, el Civil, el Código General del Proceso y el de la Niñez y la Adolescencia. además de varios tratados internacionales. "No es cualquier proyecto", dijo. "Diría que tal vez sea uno de los más complejos que hemos tenido". El diputado apuntó además que la iniciativa abarca un "abanico tremendo" de normas, entre ellas la ley sobre Violencia de Género. También que, pese al título de "corresponsabilidad en la crianza" el diputado planteó que, "curiosamente", el proyecto no lo establece, sino que dice que si se dan determinadas circunstancias el juez la determinará.

Un proyecto en duda

Lust reparó que su negativa en la cámara "no moverá la aguja", la posibilidad de que el proyecto alcance la mayoría en Diputados cuando sea llevado allí luego del receso está en serias dudas. Si bien el Partido Nacional votaría casi en bloque, la suma de la mayoría de los diputados de Cabildo no serían suficientes para inclinar la balanza.

Todos los legisladores del Frente Amplio rechazarán el texto propuesto. También lo harán algunos diputados del Partido Colorado como Felipe Schipani y María Eugenia Rosselló, que incluso intentó promover sin éxito un proyecto alternativo. Varios de sus correligionarios están indefinidos, mientras que el único diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dejó en claro hace bastante tiempo que no votará la iniciativa.