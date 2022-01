Termas: ¿qué espera el sector tras las altas temperaturas y la llegada de la variante ómicron de covid-19?

Durante la semana pasada una ola de calor se instaló en el país. Si bien el lugar más caluroso fue la ciudad de Florida, donde se registraron 44º C —igualando a la temperatura más alta registrada hasta el momento en Uruguay—, como era de esperarse, los departamentos del norte no se quedaron atrás. El jueves 13, los termómetros de Salto llegaron a marcar 42,4º C, según informó el instituto Instituto Uruguayo de Meteorología.