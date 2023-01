Testimonio de "asesor" de torturadores puede develar el destino de desaparecido

La Sala Tercera en lo Penal de la Audiencia Nacional de España definirá el próximo miércoles si acepta el pedido de Uruguay de extraditar a Carlos Américo Suzacq Fiser, un médico militar acusado de “asesorar” a los represores en las torturas aplicadas a detenidos políticos y cuyo testimonio puede ser vital para esclarecer el destino de uno de los casos más emblemáticos vinculados los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Una nota de El País de Madrid dio cuenta este miércoles que el ministerio público español respalda la extradición del médico, detenido en julio del pasado tras una orden de captura internacional emitido por la Fiscalía especializada de Montevideo a cargo de Ricardo Perciballe. Sobre él pesan acusaciones de ser responsable de delitos de lesa humanidad, lesiones graves y privación de libertad.

Suzacq Fiser, afincado en Madrid desde hace muchos años, operó en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 del Ejército, uno de los más tenebrosos centros de tortura del régimen militar que recibió sucesivas oleadas de detenidos - muchos de ellos desaparecidos - entre 1972 y 1976 y que fue regenteado por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) y diirigido, entre otros, por Manuel Cordero. Las "sesiones" se aplicaban en unos vagones de tren ubicados en el patio central del regimiento: la picana y el "tacho" eran algunas de las prácticas más comunes.

El expediente da cuenta del testimonio de ocho de las víctimas que pasaron por allí y recibieron tormentos. Todos concluyen en que Suzacq aconsejaba a los represores cómo y hasta cuándo debían actuar para lo que los detenidos "hablaran y, en la práctica, recomendando y avalando hasta dónde podían ser torturados. Allí lo señalan por elaborar "fichas médicas" de los torturados.

Al retorno de la democracia en 1985 el médico fue de los primeros en ser denunciados - sin éxito - ante los tribunales uruguayos. Su nombre era conocido por un motivo concreto: fue identificado por una de las detenidas que pasaron por Infantería 6, ya que lo conocía de antes y sabía cómo se llamaba. Su identificación aparece además firmando varias historias clínicas de los detenidos que eran derivados desde allí al Hospital Militar.

Fueron también los antiguos detenidos los que ubicaron su presencia en Madrid a principios de la década de 2000, donde ejerció su profesión de cardiólogo. También detectaron que todos los años retornaba a pasar las fiestas en Montevideo.

Nunca contestó

La eventual extradición de Suzacq cobra relevancia desde el momento en que, según los testimonios, vigiló el proceso de tortura contra Luis Eduardo González González , un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Los testimonios indican que González comenzó a ser torturado el 13 de diciembre de 1974. Allí estaba también detenida su compañera, Elena Zaffaroni, hoy convertida en una de las figuras más representativas de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Zaffaroni estaba en esos momentos embarazada de cuatro meses y dice que la intención allí era presionar a su esposo con su presencia y amenazándolo así para que diera "información". En diálogo con El Observador, Zaffaroni cuenta que los pocos días de llegar allí Suzacq los examinó, les realizó las preguntas habituales de cualquier chequeo médico y les tomó una foto a cada detenido.

El 24 de diciembre de 1974, dice, los torturadores le permitieron tomarse de la mano con su esposo. Fue la última vez que lo vio y supo de él. Dos días después, el 26 de diciembre, el Ejército difundió públicamente una foto de González González, dándolo como prófugo. Según su esposa, la misma foto que le había tomado Suzacq.

Zaffaroni contó que hace muchos años le llegó a enviar una carta al médico militar. Allí le hizo un pedido concreto: que contara todo lo que había pasado en el 6 de Caballería y, sobre todo, que dijera lo que le había pasado a González, del que nunca volvió saber. El resultado, dice, fue obvio. "Nunca me contestó". Otro compañero que había pasado por el mismo centro de torturas logró incluso hablar con Suzacq por teléfono. Consiguió su número y lo llamó directamente para preguntarle, más o o menos, lo mismo: que diera información. La respuesta fue similar. "No contestó nada. Dijo que era muy joven y que no se acordaba".

Fuera de su responsabilidad directa en los hechos que se le imputan, Zaffaroni aseguró que el testimonio de Suzacq es determinante para conocer el destino de su pareja.

En 2003 y a través del informe final de la Comisión para la Paz, el Estado uruguayo reconoció que González murió por torturas el 26 de diciembre de 1976 en el Regimiento 6 de Caballería. Sus restos nunca se encontraron.

En Uruguay, Suzacq debe responder en la causa que, además del caso de González González, investiga la desaparición de Omar Tassino los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Diana Raggio, las "Muchachas de Abril. A fines de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a asumir la responsabilidad por todos estos hechos - entre otras medidas - a través de un acto de reconocimiento público, cuya fecha y lugar de realización aún sigue sin definirse.