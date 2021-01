Todo vuelve

Por Federica Cash

Hace unos meses decidí volverme al campo. Y eso que de chica no era fanática de vivir alejada de todo lo que estaba pasando, porque eso era lo que sentía, que me estaba perdiendo de lo que ocurría, como si en el campo no pasara nada. Pero como la vida es sabia, pusieron frente a mí a un hombre amante del medio rural y de los miles de beneficios que surgen de él, y todas las cosas que dije a viva voz de chica, me las tragué de un soplo de grande al decidir volver.

Porque eso fue lo que sentí, que volví. Regresé a mis raíces, a mi centro, a mí. Y hoy veo en mis hijos ese brillo de libertad que supe disfrutar sin ser consciente que lo estaba haciendo cuando era chica. Veo a mi hijo de tres años salir de casa corriendo, nervioso por la llegada de la cosechadora, veo a mi beba mover los pies ansiosos cuando se acerca su papá a caballo -porque implica su paseo al trote después-, veo las tardecitas tranquilas sin ruido a tráfico ni apuros grandes, y los árboles y el cielo que nada los tapa me cuentan del clima que hay afuera.

Es cierto que también al campo llegó la tecnología, y también acá nos debemos controlar para que las muchas notificaciones que recibimos por minuto no invadan nuestra intimidad, pero a diferencia de allá, siento que el entorno nos une más, nos conecta.

Cuando tomé la decisión -hablo en singular porque mi marido hacía rato que estaba dispuesto a mudarse- lo hice confiando en lo que la vida tenía para regalarnos. Lo hice sintiendo que por algo se nos presentaba la oportunidad, y como en tantas otras ocasiones, me dejé llevar para recibir abiertamente las sorpresas escondidas que están ahí, esperando a ser descubiertas.

Y me encontré conmigo, con mi infancia, con mi historia, con mi niña. Sin dudas, una vez más, son los hijos el canal que te devuelve a ti, a tu esencia… solo hay que estar atentos…

