Torta de manzana y ciruelas tibia para los días lluviosos de verano

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad

¡El post de hoy es muy especial! No sólo se trata de la receta de esta mega torta de manzana y ciruelas tibia. Como habrán notado, la imagen de portada no es una foto, sino una de las hermosas ilustraciones que hace Victoria Morete. Ella es argentina, y tiene un estilo único para ilustrar que me encanta. Su perfil de Instagram pone en evidencia sus pasiones: la moda y la cocina. Por eso quise invitarla a participar en este posteo, sabiendo que el resultado sería impresionante! Espero que sea el primero de muchos!! 😄

De forma casi inconsciente yo asocio que febrero es época de ciruelas. Quizás sea porque mi abuela hace una torta increíble con masa de levadura, crema de vainilla, y muuuuchas fetas de ciruela roja. Hoy traigo una receta que hice hace bastante, cuando estaba de viaje en Francia. Sin embargo, la comparto recién ahora porque vi que en el mercado aparecieron unas ciruelas excelentes. Y no hay mejor cosa que usar productos de estación!

Les prometo la receta de mi abuela para más adelante!! 😋😉

Variaciones de la torta de manzana

No puedo explicar con palabras lo rica que es esta torta de manzana! Su masa es impresionante, húmeda, esponjosa (a pesar de no llevar polvo de hornear), y tiene una superficie crocante que mmmmhhhh. Es el postre perfecto para cualquier ocasión, y lo mejor de todo es que, si no encuentran ciruelas, pueden sustituirlas por cualquier otra fruta! Por eso, prueben combinando manzana y frutos rojos, manzana y mango, manzana y banana, o usen una sola fruta como duraznos, peras, etc etc etc… Las combinaciones son infinitas!

Para que puedan servir la torta de manzana bien tibia, hornéenla mientras comen la picada y dejen entibiando mientras cenan. Al momento del postre tendrá la temperatura perfecta y todavía estará desprendiendo un aroma increíble. Recomiendo que la sirvan con una bocha de helado de vainilla, crema batida o yogurt griego.

Si quieren hacerla el día anterior, pueden dejarla cruda en la heladera u hornearla y darle un golpe de calor antes de servir.

Entonces, ¿vieron la divina ilustración!!? Gracias Victoria!!!!!!

Para ver más de lo que ella hace, miren su Instagram!

Si les gustan los dulces con manzana, no dejen de probar estos muffins de manzana al caramelo!

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Pastel tibio de manzana y ciruelas

Porciones: 10-12 / Tiempo de elaboración: 30 minutos / Tiempo de cocción: 50 minutos

INGREDIENTES

Ciruelas rojas maduras, 4 unidades

Manzana verde, 1 unidad

Azúcar rubio, ½ Taza (100 gr)

Ralladura de naranja, 2 ctas

Jugo de naranja, ¼ Taza (62 ml)

Canela, ¼ cta

Huevos a temperatura ambiente, 2 unidades

Azúcar rubio, 1 Taza (200 gr)

Manteca derretida, ½ Taza (100 gr)

Vainilla, 1 cta

Crema de leche, ¼ T (62 ml)

Harina 0000, 1 Taza (120 gr)

Sal, ¼ cta