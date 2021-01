Después de mucho dudarlo, este fin de semana me fui con mi familia para el este, al igual que lo hicieron miles y miles de uruguayos: por el peaje de Pando pasaron 14% más de autos que en los mismos días de enero 2020 cuando había turistas extranjeros. La expresión popular más adecuada para contar cómo llegamos es “como pisando huevos”. No queríamos sumar más contactos y evitar al mínimo la exposición a lugares concurridos. Por eso, intentamos movernos con cuidado, pero no es nada fácil.