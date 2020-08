Tras negociación de cancillería, Uruguay volverá a exportar manteca a Rusia

En el marco de un intenso diálogo político, este jueves 14, por videoconferencia, autoridades uruguayas y rusas acordaron los requisitos técnicos para reanudar las exportaciones de manteca al país euroasiático a partir del 17 de agosto, informó el portal de Presidencia.

Las autoridades de Conaprole se habían reunido hace un par de semanas con el canciller Franciso Bustillo para plantearla su preocupación por el bloqueo temporal de este mercado para Uruguay. El año pasado, este destino fue el responsable del 85% de las ventas al exterior de manteca por casi US$ 54 millones.

La Cancillería uruguaya informó que luego de un intercambio epistolar de alto nivel mantenido desde el pasado 21 de julio entre el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y el de la Federación Rusa, Sergey Viktorovich Lavrov, se logró reanudar la exportación de manteca de la planta Conaprole Uy-117 con destino al mercado de ese país.

Este 14 de agosto, funcionarios de la cancillería y de los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con los del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor), acordaron como fecha de reinicio el próximo lunes 17 de agosto.

"La medida trasciende a la empresa Conaprole y se convierte en un logro para todo el sector lácteo de Uruguay, distinguido internacionalmente por sus productos de alta calidad e inocuidad, al tiempo que demuestra el excelente nivel en la relación bilateral que nuestro país y la Federación Rusa mantienen a lo largo del tiempo", destacó Presidencia.

Un mercado clave

En el acumulado enero-agosto de este año, Uruguay exportó unas 7 mil toneladas de manteca por unos US$ 23 millones. Marruecos fue el principal mercado con una participación del 17%, seguido por Egipto, mientras que Rusia había caído al tercer lugar (12%). El mercado ruso pagó unos US$ 500 más por tonelada (unos US$ 3.700) que los dos primeros destinos, de ahí su importancia de que Uruguay vuelva a retomar las ventas a este mercado.

En todo 2019, las industrias uruguayas (95% fue Conaprole) habían exportado 13 mil toneladas de manteca por casi US$ 63 millones. De este total, el 85% de las ventas fue al mercado ruso (11 mil toneladas) por un valor de US$ 53,4 millones.