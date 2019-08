Tres claves para armar un plan de retiro

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Neurona Financiera.

En el episodio 56 del podcast nos metimos de lleno a contestar la pregunta de cómo llegar a la libertad financiera y bajamos a los números.

Hay una realidad, la mayoría de las personas no tienen la capacidad de ahorro como para llegar a conseguirlo y van a caer en el sistema previsional que les toca.

Pero esto no quiere decir que no deban ocuparse de su retiro, o que no tengan nada para hacer, al contrario!

En este capítulo del podcast de Neurona Financiera conversamos de las tres acciones que podemos hacer hoy para asegurar que esa jubilación se transforme en júbilo.