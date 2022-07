Tres peligros globales que se avecinan

1. Aunque los malthusianos siguen agitando el fantasma de la "superpoblación", cada vez más estudiosos reconocen que actualmente el mayor problema demográfico es la previsible declinación de la población mundial. Una rápida disminución de la natalidad ha hecho que ya hoy, sin contar los movimientos migratorios, la población de muchos países esté en descenso. Como la natalidad cae en todo el mundo, no hay ninguna "solución geográfica" a este problema demográfico. Si las tendencias actuales continúan sin mayores cambios, la población mundial llegará a un máximo dentro de algunas décadas y luego no se estabilizará, sino que comenzará a caer. ¿Hasta qué nivel? Sólo Dios lo sabe. Es muy probable que se genere un círculo vicioso: a menor natalidad, mayor envejecimiento de la población; esto agravaría los problemas económicos y sociales y por lo tanto habría mayores dificultades para tener hijos y educarlos; por lo tanto, las circunstancias impulsarían hacia una baja aún mayor de la natalidad.

¿Cómo salir de esa espiral descendente antes de llegar a un colapso catastrófico? Desde el punto de vista de las políticas públicas, parece que sólo hay dos soluciones posibles, complementarias entre sí. La primera solución es crear mejores condiciones (mediante exoneraciones fiscales, subsidios, etc.) para que las parejas que hoy tienen menos hijos de los que desearían puedan cumplir su deseo de tener más hijos. Esta solución, aplicada en varios países, es compatible con la ideología liberal. Al fin y al cabo, se trata de ayudar a cada uno a alcanzar lo que quiere. Sin embargo, aunque necesaria y positiva, esta clase de políticas públicas se ha revelado insuficiente. Se necesita también una segunda solución: promover un cambio cultural que estimule a las parejas a querer tener más hijos. Esta otra clase de políticas públicas, de valor obviamente positivo para un conservador, rechina a un liberal auténtico, porque no se atiene a la supuesta neutralidad moral del Estado liberal. (*1)

2. Por otra parte, la humanidad enfrenta hoy otra gran amenaza (parcialmente dependiente de la descrita en el punto 1): un probable colapso económico. La actual situación económica mundial es difícil, pero también es tan compleja que los no expertos en economía tendemos a sentirnos completamente incapaces de analizarla. No obstante, creo que debemos hacer el intento y que hay al menos una punta en la madeja que nos permite empezar a desenredarla un poco. Me refiero al enorme crecimiento de la deuda pública de casi todos los países del mundo en los últimos dos siglos. Consideremos por ejemplo el caso de la nación más poderosa, los Estados Unidos. La deuda pública de los EEUU, inexistente en 1835, superó por primera vez el billón de dólares en 1982 y los 10 billones de dólares en 2008, y llegó a casi 30 billones de dólares en 2021 (*2). Este último monto equivale al 124% del PBI de ese país y a una deuda de más de US$ 89.000 por habitante: una carga pesadísima. Es evidente que a largo (¿o mediano?) plazo esa tendencia es insostenible y conducirá a una gran crisis monetaria. Como actualmente el dólar es, no sólo la moneda de los EEUU, sino también la principal moneda mundial, esa crisis se extenderá al mundo entero. ¿El dólar dejará de ser la moneda mundial? De ser así, ¿qué sustituirá al patrón dólar: otras monedas, un regreso al patrón oro, el Bitcoin…? Lo ignoramos.

El explosivo crecimiento de la deuda es un fenómeno global: en los últimos diez años (2012-2022) la deuda global ascendió de unos US$ 200 billones a US$ 305 billones (*3). Naturalmente, cada dólar adeudado tiene un deudor y un acreedor, por lo que la deuda global neta siempre es cero. Pero dado que, al parecer, los acreedores netos son relativamente muy pocos, en la crisis monetaria mundial venidera los beneficiados serían muchos menos que los perjudicados. ¿Cómo evitar esta crisis? Dejo ese tema a los expertos, aunque parece claro que hay que evitar que la deuda siga creciendo.

3. La "revolución antropológica" en curso es una tercera amenaza grave que se muestra en el horizonte de la humanidad actual. Las manipulaciones aberrantes de seres humanos mediante la biotecnología se hacen cada vez más frecuentes. Mencionaré sólo cuatro de los innumerables hechos que apuntan en esa dirección: a) la reproducción humana artificial, generalmente ligada a prácticas abortivas y eugenésicas, se difunde cada vez más; b) dos seres humanos gemelos modificados genéticamente nacieron en China en 2018; c) la empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, está desarrollando microchips para implantarlos en el cerebro humano, con fines no sólo terapéuticos, sino también de "mejora" de la especie humana; d) los transhumanistas propugnan "la Singularidad" (la fusión del hombre y la máquina) y predicen que ella ocurrirá pronto, debido a los avances de la inteligencia artificial y la robótica.

4. He resistido la tentación de agregar un cuarto "jinete del Apocalipsis": por ejemplo, una guerra, epidemia o hambruna regional mal manejada, que podría generalizarse, afectando a todo el mundo. De momento eso es una mera posibilidad. Lo que caracteriza a las tres amenazas graves aquí consideradas es que cada una de ellas es un problema global presente en pleno desarrollo, y tal que, si no cambiamos de rumbo, nos llevará directamente hacia un desastre. Que el Señor nos dé sabiduría y coraje para evitar lo peor en esas tres áreas y en otras.

Otros escritos del autor en: https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com.

*1) Tampoco nos vendría mal que los ministros de la Iglesia nos recordaran más a menudo el primer mandamiento de Dios según la Biblia: "Creced y multiplicaos".

*2) https://www.thebalance.com/national-debt-by-year-compared-to-gdp-and-major-events-3306287

*3) https://www.reuters.com/markets/europe/china-us-lead-rise-global-debt-record-high-305-trillion-iif-2022-05-18/