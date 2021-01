Tres vacunas aprobadas dan esperanza al mundo en 2021

Argentina y Reino Unido se convirtieron el miércoles en los primeros países en dar luz verde a la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, un fuerte impulso a la campaña de vacunación frente al aumento de casos de covid-19 que se registra en el mundo y una esperanza para el año que comienza sobre el filo del final de 2020.

Con la fórmula de Oxford/AstraZeneca pasan a ser tres las vacunas habilitadas en el mundo. La primera fue la de Pfizer –el 2 de diciembre en Reino Unido y días más tarde en Canadá, Estados Unidos, México, la Unión Europea e incluso Argentina– y luego la de Moderna, de momento solo aprobada en EEUU.

Este jueves la OMS incluyó las vacunas de Pfizer y BioNTech en lista para su uso de emergencia, lo que abre la puerta para que los países aceleren su aprobación para importarlas y administrarlas. Los científicos que asesoran al gobierno británico explicaron que la vacuna de Oxford/AstraZeneca ofrece protección a partir de 22 días después de la primera inyección y durante al menos tres meses. Comenzará a administrarse en ese país el 4 de enero. El jefe del proyecto, el profesor Andrew Pollard, aseguró a la BBC que disponen de “datos muy sólidos” para respaldar este método y que no hay “ninguna evidencia” de que la vacuna sea menos eficaz contra la nueva variante del coronavirus. Mucho más barata y fácil de administrar que la de Pfizer porque puede conservarse a una temperatura de entre 2ºC y 8ºC en lugar de a -70ºC, esta vacuna era una de las grandes esperanzas del mundo.

Para el primer ministro Boris Johnson, muy criticado por su gestión de la crisis sanitaria, la aprobación de esta vacuna es un “triunfo de la ciencia británica”. “Ahora vamos a vacunar a tantas personas como sea posible tan pronto como sea posible”, agregó en Twitter. Para llegar a una población lo más amplia posible, las autoridades británicas decidieron espaciar considerablemente, hasta 12 semanas en lugar de las tres inicialmente previstas, la administración de las dos dosis necesarias. “Los científicos y los reguladores han revisado los datos y han concluido que obtendremos una ‘protección muy efectiva’ desde la primera dosis”, aseguró el ministro de Salud, Matt Hancock.

EEUU, en tanto, espera contar en abril con la autorización para la vacuna de Oxford/AstraZeneca, afirmó esta semana Moncef Slaoui, consejero jefe del programa de vacunación estadounidense.

AstraZeneca y América Latina

Argentina y México tienen un acuerdo con Oxford/AstraZeneca para producir la vacuna y distribuirla en América Latina. Esta es la vacuna más importante de las aprobadas hasta ahora que es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud para brindar un acceso a vacunas a precios razonables y de forma equitativa en 190 países, entre los que se incluye Uruguay y la mayor parte de América Latina.

El Covax, que tiene compromisos asumidos por laboratorios por unas 2.000 millones de dosis hasta ahora, prevé comenzar a enviar las vacunas en el primer trimestre de este año, con la distribución de la primera tanda –suficiente para proteger a los trabajadores de la salud y de servicios sociales– en el correr del primer semestre. A esta primera fase le seguirá otra en el segundo semestre en todos los países que integran el programa, con el fin de vacunar al 20% de la población antes de que termine el año. El Covax tiene firmados acuerdos con los laboratorios AstraZeneca, Novavax, Sanofi-GSK y Johnson & Johnson. Además, invirtió en la fórmula de Moderna, aunque no tiene dosis de esa empresa aseguradas aún. También está en conversaciones con Pfizer. Según la OMS, “gracias al apoyo generoso de donantes soberanos, del sector privado y filantrópicos”, el mecanismo “alcanzó su objetivo urgente de colecta de fondos para 2020, es decir, US$ 2.000 millones”, pero al menos se necesitarán US$ 4.600 millones más para 2021.

La dosis rusa

La vacuna desarrollada por Rusia ha sido cuestionada desde el ámbito científico por falta de transparencia sobre el proceso de ensayos clínicos. En Europa y Estados Unidos, esta fórmula no es tenida en cuenta. En Argentina, el organismo de control de medicamentos autorizó su uso a pedido del gobierno (no fue como en el caso de Pfizer, que la aprobó autónomamente) y el 24 de diciembre arribaron las primeras 300.000 dosis y esta semana se empezó a aplicar. Además, Bolivia alcanzó el miércoles un acuerdo con Rusia para adquirir 5,2 millones de dosis de la Sputnik V.

Cinco cosas que hay que saber sobre la fórmula de Oxford/AstraZeneca

Práctica

La vacuna AstraZeneca/Oxford tiene la ventaja de ser accesible económicamente. A su vez, es fácil de almacenar: puede ser conservada a la temperatura de un refrigerador, entre dos y ocho grados centígrados, a diferencia de las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech, que solo pueden almacenarse a largo plazo a temperaturas muy bajas (-20°C en el primer caso, y -70°C en el segundo). Esto facilita una vacunación a gran escala, incluso en países con poca infraestructura, o en localidades alejadas de grandes urbes.

Eficaz

Según el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, la vacuna es capaz de combatir la nueva variante del coronavirus, responsable de un rebrote de casos en Reino Unido. “Por ahora, consideramos que debería ser eficaz” contra esta mutación, indicó Soriot a Sunday Times. “Pero no podemos estar seguros, por lo cual haremos ensayos”. También aseguró que se prepararán nuevas versiones por si acaso, pero que esperan no necesitarlas: “Hay que estar preparados”.

Británica

Fue elaborada por el grupo británico AstraZeneca junto a la universidad de Oxford. Es la segunda vacuna aprobada por la MHRA, tras la de Pfizer/BioNTech distribuida en el Reino Unido desde el 8 de diciembre y administrada a más de 600.000 personas. Reino Unido encargó 100 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, de las cuales 40 millones estarán disponibles de aquí a fines de marzo. La vacunación deberá comenzar este lunes. AstraZeneca asegura que será capaz de fabricar 3.000 millones de dosis de su vacuna para todo el mundo en 2021.

Chimpancés

La vacuna Oxford/AstraZeneca es “de vector viral”: toma como base otro virus (un adenovirus de chimpancé) que fue transformado y adaptado para combatir el coronavirus. Según la revista científica The Lancet, esta vacuna “es segura”. Los efectos secundarios del virus son extremadamente raros. De los 23.754 voluntarios que participaron de las pruebas, solo uno sufrió un “efecto indeseable grave que probablemente esté relacionado” con esta inyección. Se trataba de un caso de mielitis transversa (un trastorno neurológico poco común).

Error

En los resultados parciales de los ensayos clínicos, el laboratorio británico había anunciado en noviembre que su vacuna estaba en un promedio de eficacia de un 70%. Pero la eficacia de la vacuna es de 90% para los voluntarios que inicialmente recibieron media dosis y un mes más tarde una dosis completa, algo que se debió a un error. “Consideramos haber encontrado la fórmula exitosa y la manera de lograr una eficiencia que, con dos dosis, es tan alta como las demás”, aseguró el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, a Sunday Times.

El Observador y AFP