Trump aseguró que, aun condenado, "nunca abandonaría" la carrera presidencial de 2024

En su primera entrevista tras haber sido inculpado penalmente, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que "nunca abandonaría" la carrera de 2024 por la Casa Blanca e insistió en que Joe Biden no está en condiciones de aspirar a un nuevo mandato.

Por otro lado, aseguró que si siguiera siendo presidente la guerra en Ucrania “nunca habría ocurrido” y criticó el apoyo incondicional dado por Estados Unidos al gobierno de Volodimir Zelensky.

El magnate republicano, quien enfrenta 34 cargos criminales en Nueva York por el pago en negro realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, dijo a la cadena Fox News que nada evitará que se presente como candidato, ni siquiera una condena.

"Nunca abandonaría", dijo. "No es lo mío, no lo haría".

También sembró dudas sobre si Biden, de 80 años, estará en la carrera por la presidencia en 2024, pese que el mandatario demócrata acaba de asegurar que volverá a postularse.

"No veo cómo eso sea posible", dijo el empresario de 76 años. "No es un asunto de edad... No creo que pueda".

"Simplemente no veo a Biden haciéndolo desde un punto de vista físico y mental. No lo veo".

La avanzada edad del actual presidente, que de ser electo el año próximo dejaría el poder a los 86 años, es uno de los principales argumentos en contra de su eventual postulación.

La pérdida de agudeza mental de Biden y su aparente debilidad es una prédica insistente de los líderes republicanos, pero también un comentario frecuente en la prensa.

En su entrevista con la cadena Fox News, Trump se refirió al dia de la lectura de los cargos en el tribunal de Manhatan y aseguró que fue "horrible".

"La gente estaba llorando, gente que trabajaba allí. Me dijeron que lo sentían", aseguró el republicano, quien de inmediato cargó contra Biden.

Con respecto a la guerra en Ucrania, Trump dijo que es algo que no hubiera sucedido si él siguiera en la Casa Blanca e incluso aseguró que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, al respecto cuando era mandatario.

"Pude ver que él amaba a Ucrania, la considera parte de Rusia", aseguró Trump y criticó la política actual de EE.UU. hacia la guerra, en especial el apoyo militar que se ha dado al gobierno ucraniano.

"Biden está tan comprometido con Ucrania. ¿Qué pasa si no es una guerra que se pueda ganar?", dijo el exmandatario. "Han tomado el aparato militar que yo reconstruí y se lo dieron todo a Ucrania", agregó.

Estados Unidos ha enviado más de US$ 70.000 millones en ayuda a Ucrania desde que inició la guerra, incluyendo apoyo humanitario, militar y financiero, según datos del Kiel Institute for World Economy.

El más reciente paquete de ayuda, anunciado la semana pasada, fue por un monto de US$ 2.600 millones que incluye munición adicional para el sistema de defensa aérea Patriot y Nasams.

Zelensky celebró el envío de la ayuda, asegurando que es justo lo que su país necesita para enfrentar a Rusia pero volvió a reclamar más ayuda en forma de aviones.

Hasta ahora, la administración Biden se ha negado a proporcionársela por los riesgos de que se use ofensivamente contra el territorio ruso, lo que aumentaría el riesgo de un choque directo entre la OTAN y Rusia.

(Con información de agencias)