Trump: "Tenemos más casos porque hacemos más pruebas que nadie"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que su país merece una "insignia de honor" por tener el mayor número de infecciones confirmadas de coronavirus en el mundo.

Trump dijo que "en cierto sentido, es algo bueno porque significa que nuestras pruebas son muchos mejores", informa la BBC.

Estados Unidos registró hasta este miércoles más de 1,5 millones de casos de coronavirus, un tercio del total mundial, y se acerca a las 92 mil muertes de acuerdo al balance que realiza la Universidad Johns Hopkins.

Luego de ser anfitrión de la primera reunión de gabinete desde que comenzó el brote en Estados Unidos, el presidente Trump conversó con los periodistas y apuntó que que cuando dicen que Estados Unidos lidera al mundo en casos de coronavirus "es porque tenemos más pruebas que nadie".

"Así que lo veo como una insignia de honor. Realmente, es una insignia de honor", agregó el mandatario, "es un gran homenaje a las pruebas y a todo el trabajo que han realizado muchos profesionales".

Según los Centros para el Control de Enfermedades, una agencia federal, EEUU realizó 12,6 millones de pruebas de coronavirus hasta el martes.

Si bien Estados Unidos ha realizado más pruebas que cualquier otro país, no es el primero en el mundo per cápita, según datos de Our World in Data, una publicación científica con sede en la Universidad de Oxford.

En esa clasificación, EEUU ocupa el lugar 16 en pruebas por cada 1.000 personas, por detrás de Islandia, Nueva Zelanda, Rusia y Canadá.

Pero el director del Instituto de Salud Global de Harvard, Ashish Jha, dijo la semana pasada en una audiencia en el Congreso: "Estados Unidos necesita más de 900.000 pruebas todos los días para abrirse de manera segura nuevamente. Estamos haciendo aproximadamente un tercio de eso".

Estados Unidos también ha reportado la mayor cantidad de muertes por coronavirus en el mundo, aunque per cápita ocupa el sexto lugar detrás de Bélgica, Reino Unido y Francia, entre otros, según la Universidad Johns Hopkins.