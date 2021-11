Trump Tower: apuestan por vender el último 25% del edificio en la temporada

La lujosa Torre Trump de Punta del Este entró en su etapa final. Con el 75% ya vendido, apuesta a colocar las unidades restantes en el verano esteño, con la llegada de turistas -principalmente argentinos- que viendo el edificio prácticamente listo se tienten por pagar un departamento super premium frente al mar más barato que, por ejemplo, en Puerto Madero.

El argentino Jorge Garber tomó ahora las riendas del proyecto. Es el representante de los dueños de las unidades ya vendidas que formaron un fondo luego de que una disputas entre accionistas y desarrolladores había entorpecido el proceso.

Garber explicó a El Cronista que la obra está en etapa de terminaciones finas y avanza a todo vapor. "Este verano estará lista la entrada y todas las unidades modelos porque apostamos a que en el verano, los turistas típicos de Punta del Este vengan a ver esta torre que es la más lujosa de Sudamérica y reserven lo que queda disponible", dijo Garber.

Las unidades que quedan representan cerca de 25% de la torre. El valor del metro cuadrado es de alrededor de U$S 5.000, es decir menos que en la mayoría de los desarrollos de Puerto Madero y la mitad de lo que cuesta en la torre de lujo Line Ocampo que acaba de lanzarse en Barrio Parque.

Esa superficie que incluye piscinas climatizadas, cines privados, cancha de tenis cubierta reglamentaria con control de clima inteligente, helipuerto y hasta un salón de habanos; es un edificio en sí mismo. Y uno de al menos de 18 pisos.

Cómo son los departamentos

Hay cuatro prototipos de departamentos diferentes disponibles. Esquineros de 300 m2, y unidades de 200, 160 y las más pequeñas de 100 m2.

El hecho de no contar con financiación para los compradores no parece afectar al perfil de futuros propietarios, asegura Garber. Lo mismo indica sobre las medidas que se tomaron en Argentina sobre el pago de viajes y alojamientos en cuotas, no tienen impacto ya que el inversor argentino en Punta del Este maneja otros instrumentos.

Ultra lujo en Sudamérica

Para la región, la inauguración de esta obra es fundamental por varias razones. Una es el desembarco del sello Trump, una insignia que le costará más de U$S 2 millones pero que le da al emprendimiento valor internacional. Para el municipio uruguayo de Maldonado la relevancia es aun mayor. Según Garber, recaudará cerca de U$S 1,5 millones mensuales en impuestos.

Aunque lleva al menos 4 años de retraso, el fin de obra ya está asegurado. Los fondos provienen del fideicomiso formado por más de 1200 m2 vendidos pagarán las terminaciones y el comienzo de la construcción de los amenities de 'ultra lujo'.

"Esperamos una buena temporada de verano y allí conseguir a los compradores que restan para completar la Torre", dijo Garber.

Mientras tanto, muchos consultan a distancia y otros se sacan fotos en la avanzada obra que todavía cuenta con las fotos de cuando hace solo 8 años, Ivanka y Eric Trump, dos de los hijos del ex presidente de Estados Unidos, presentaron el lujoso proyecto, previsto con una inversión de más de U$S 100 millones.

El Cronista - RIPE