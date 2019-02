Tus fotos: naturales, artificiales, pero siempre omnipresentes, estos son los colores a través de tu lente

La vida sería un tanto opaca sin ellos...

Además de ser omnipresentes también pueden llegar a ser omnipotentes porque tienen un poder extraordinario sobre nosotros.

Y es que su efecto puede llegar a ser dramático en nuestros estados de ánimo, en nuestras vidas diarias. Investigaciones científicas se han escrito sobre ese tema.

Ese fue nuestro desafío de esta semana: "colores" y tus fotos nos cautivaron, las que nos llegaron a nuestro correo susimagenes@bbc.co.uk y las cientos que etiquetaron en Instagram con #coloresbbc

Los colores que se encuentran en la naturaleza son absolutamente majestuosos, como el amanecer salvadoreño que retrató Thomas J. Perla y que se encuentra en la parte superior.

Y ni hablar de estas frutas espectaculares que captó con su cámara Adolfo Palacio en Cartagena, Colombia, uno de los países con mayor diversidad de frutas en el mundo.

https://www.instagram.com/p/BqP6Cr9gWdf/

¿Has visto un rosado más bonito que este? Esta flor espectacular la compartió en Instagram, Bettina Chiarani:

https://www.instagram.com/p/BWaCQSsATCn/

¿Y qué decir del color de estas flores que retrató Carlos Avila Arquin?

https://www.instagram.com/p/BCCE9YMAVVI/

Del fascinante mundo de las flores, nos vamos al mundo animal con este imponente pavo real que captó Amaranta Bodensiek.

"Después de un buen rato persiguiendo este pavo real, finalmente tuve el privilegio de ver, por unos pocos segundos, su maravilloso plumaje".

https://www.instagram.com/p/BSyI4TQj7zu/

Luis Gerardo González Bruzual se unió a nuestro desafío también desde Instagram, en donde hace una reflexión: "Dios creó a los fotógrafos para mostrar las cosas bellas y especialmente las malas para que no se repitan en la sociedad".

Y hablando de "cosas bellas", este colibrí no necesita presentación, aunque Luis cuenta que se trata de un Thalunaria furcata de las montañas de la Península de Paría en el Estado Sucre, Venezuela.

"El pequeño tamaño de estas aves los colibríes, se agiganta con la belleza de los colores de su plumaje", escribió.

https://www.instagram.com/p/BuAo940AD0l/

Ahora nos trasladamos a las costumbres y los rostros maravillosos de los habitantes de América Latina.

Desiré Prudencio nos envió su foto a susimagenes@bbc.co.uk para "compartir un poco de Cusco, mi cuidad de origen (que se) caracteriza por el sincretismo cultural y religioso. Los colores y tradiciones ancestrales están arraigados en todas sus manifestaciones".

¿Y quién dijo que el color de la muerte es negro?

José Acosta retrató una de las costumbres más cautivadoras de México.

Y de una tradición que le da color y luz a la muerte, nos vamos a la Plaza de Ollantaytambo, en Perú, para admirar este rostro lleno de vida que retrató José Miguel García, a quien le "gusta captar las expresiones espontáneas, para mi ellas reflejan el verdadero sentimiento del momento".

Sobre esta hermosa foto, José Miguel cuenta que recuerda "bien aquel día".

"Mientras trataba de tomar fotos a las expresiones (el ambiente era muy alegre) alguien me observaba muy curiosa y sonriente, pensé que me quitaría la mirada al intentarle tomar una foto, pero no, ella me sonríe aún más. De todas las fotos de ese día, esta fue mi favorita (porque) tenía uno de los elementos más importantes que hacen que disfrute hacer fotografía, la sinceridad en las miradas".

https://www.instagram.com/p/BuG379CnRsb/

Leandro Vásquez Sánchez etiquetó esta foto en Instagram y nos cuenta que "el Festival de las Mujeres y el Agua se centra ante todo en la denuncia de la falta del acceso al agua en las comunidades, acompañado de representaciones artísticas que hacen de este un fluir festivo, alegre y concertado".

"La comunidad de los barrios populares de Medellín se han comprometido a fortalecer un tejido de alianzas en torno a la defensa del derecho al agua", escribió Leandro citando un comunicado del encuentro.

https://www.instagram.com/p/Bt8yrF8ACoU/

Alejandro Racciatti, desde Argentina, nos envió esta foto desde el mirador de la Galería Güemes en Buenos Aires.

Así terminamos la selección de fotos de nuestro desafío de esta semana, un proceso difícil no sólo por la belleza de las fotos sino por el número de participantes.

¡Muchas gracias por formar parte!

Y con ese agradecimiento te invitamos a participar en nuestro próximo desafío fotográfico: #RecuerdosBBC.

Participa subiendo tus imágenes con esta etiqueta a Instagram o enviándolas a nuestro correo electrónico susimagenes@bbc.co.uk

¡Esperamos tus fotos!

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=j2IF5Fav0HA

https://www.youtube.com/watch?v=GCO92Wbx4Wg

https://www.youtube.com/watch?v=3rcExl9PeFo