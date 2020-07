Uber compra a su rival Postmates por US$ 2.650 millones

Nuevo movimiento de consolidación en el negocio de reparto a domicilio. Uber ha alcanzado un acuerdo para adquirir su rival Postmates en una operación en acciones valorada en US$ 2.650 millones. La compra se ha producido después de que Uber fracasara en su intento de adquirir a su competidor estadounidense GrubHub, que finalmente fue comprada por el grupo europeo Just Eat Takeaway por US$ 7.300 millones.

Uber mantendrá Postmates como una app independiente de Uber Eats, el servicio de reparto a domicilio de la compañía. Con sede en San Francisco, Postmates fue valorada en su última ronda de financiación en septiembre de 2019 en US$ 2.400 millones. Según explicó Dara Khosrowshashi, consejero delegado de Uber, la operación permitirá a la compañía ampliar su negocio de reparto más allá del ámbito de la restauración.

La compra consolidará la posición de Uber en algunas zonas de Estados Unidos, como Los Ángeles y Miami. Postmates planeaba su salida a Bolsa en febrero pero los problemas de WeWork y las dudas que generó entre los inversores le obligaron a retrasarla. La firma está presente en 4.200 ciudades de Estados Unidos y cuenta con más de 1.000 empleados.

Fuente: Expansión - RIPE