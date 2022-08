"Ucrania no hará ninguna concesión": Zelensky desafía a Rusia a seis meses de la guerra

Ucrania conmemora el Día de la Independencia seis meses después del inicio de la guerra. Los residentes de Kiev se despertaron este 24 de agosto con las sirenas de advertencia por ataques aéreos rusos en medio de un feriado que rememora la declaración de la separación de Ucrania de la Unión Soviética en 1991.

Pero la fecha también recuerda que hace exactamente seis meses el mandatario ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión. En un discurso grabado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, retó al Kremlin al señalar que su nación luchará “hasta el final” para recuperar sus territorios.

Las trupas rusas controlan alrededor del 22% del territorio, tanto la República de Donbás como Crimea, que no aceptaron en 2014 el cambio de signo político conocido como Euromaidan.

"Llevamos seis meses aguantando. Es duro, pero hemos apretado los puños y estamos luchando por nuestro destino (…) Para nosotros, Ucrania es Ucrania entera. Las 25 regiones, sin concesiones ni compromisos", remarcó.

Zelensky se refirió en específico a retomar toda la región del Donbás, en el este del país y en manos de los separatistas, así como Crimea, la estratégica región portuaria en el sur con salida al Mar Negro donde siempre estuvo una parte importante de la flota de la marina rusa.

“Esta bandera debe izarse en todos los lugares donde tiene derecho a estar. En Donbás, en Crimea. El enemigo pensó que lo recibiríamos con flores y champán, pero en su lugar recibió coronas de flores y cócteles molotov. Esperaron una ovación pero hubo explosiones. El ocupante creía que desfilaría por el centro de nuestra capital. Puede presenciar este 'desfile' hoy en la calle Khreshchatyk. La prueba de que el equipo enemigo solo puede aparecer en el centro de Kiev con este aspecto: quemado y destruido", sostuvo en referencia a los tanques rusos y artillería móvil destruidos, exhibidos en la capital desde el fin de semana.

Asimismo, el jefe de Estado descartó abiertamente la solución del conflicto mediante conversaciones de paz, un proceso que tuvo lugar en los primeros meses de la guerra, pero que resultó infructuoso.

"¿Qué es para nosotros el fin de la guerra? Solíamos decir: la paz. Ahora decimos: la victoria. No vamos a intentar llevarnos bien con los terroristas", enfatizó.

Para el presidente, Ucrania “renació” tras la invasión rusa. "Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero, a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, ni gritó ni se asustó. Una que no huyó. No se rindió. Y no se olvidó”, subrayó.

Pese al encendido discurso de Zelensky, las milicias del Donbás y las tropas rusas lograron establecer el control del territorio que buscaban. Los aliados europeos de Kiev atraviesan un estrés económico y energético que desgasta la retaguardia de Ucrania. Estados Unidos, muy lejos del teatro de operaciones es el país que parece convertirse en el aliado de Zelensky. Al mismo tiempo, la alianza de Moscú con Beijing le da a Vladimir Putin una fortaleza relativa como para mantener en el tiempo la invasión. De momento, no hay diálogos como para pensar en una distensión o una mesa de negociaciones.