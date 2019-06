Un balance y tres preguntas pensando en el domingo

Ya queda muy poco. Los candidatos van cerrando sus campañas. Entre todos, hemos podido ir sacando algunas conclusiones sobre cada una de las competencias por la candidatura presidencial. Sin embargo, subsisten como mínimo tres preguntas que solamente podremos contestar el domingo que viene, bien entrada la noche.

La primaria del Frente Amplio fue completamente distinta a otras. Hace cinco años Constanza Moreira fue muy crítica con Tabaré Vázquez. Hace una década, compitieron Danilo Astori (con el apoyo de Tabaré Vázquez) y José Mujica. Fue una batalla durísima. En cambio, la que hemos presenciado durante este semestre tuvo a los grandes líderes de la izquierda en papeles secundarios y, acaso por eso mismo, gusto a poco. Prevaleció el viejo culto frenteamplista a la unidad. Daniel Martínez y Carolina Cosse tuvieron un desempeño menos atractivo que Mario Bergara y Óscar Andrade. Arriesgaron poquísimo, brillaron mucho menos. Bergara logró la proeza de hacerse un sitio significativo en el electorado astorista pese a carecer de apoyos orgánicos. La gran sorpresa del FA, de todos modos, fue Andrade, sindicalista y comunista. Hizo la diferencia, en los actos y en el resonante debate con Ernesto Talvi, a puro talento y poder de convicción. Aunque no ha logrado despertar ilusión, Martínez sigue siendo el favorito.

Luis Lacalle Pou se las ingenió para mantener la ventaja sobre sus rivales sin hacer el extraordinario despliegue que, en 2014, le valió ser nominado candidato a la Presidencia por el Partido Nacional. Enfrentó sin complejos las críticas de Jorge Larrañaga y Enrique Antía. Asimiló la campaña contra las “dinastías” y la “vieja política” de Juan Sartori con paciencia digna de elogio. En momentos en que termino de escribir estas líneas (martes de mañana) seguimos sin conocer los últimos datos de opinión pública. Dados los antecedentes de la elección pasada es obligatorio ser cauteloso. Sigue siendo el favorito, pero Sartori hará una excelente elección. La imagen del PN, de todos modos, se ha visto dañada por el tono de la confrontación interna. El fantasma del fratricidio ronda de nuevo.

La imagen serena del Partido Colorado contrasta con la crispación de los blancos. Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi dibujaron sus respectivos perfiles sin atacarse mutuamente. Muy por el contrario, no han vacilado en elogiarse mutuamente. Ernesto Talvi, incluso, como si hubiera tomado nota de la necesidad de acercar su discurso a la tradición colorada, ha salido estos días en defensa de su principal adversario: “Que no venga el señor Manini Ríos a decir que es un ‘dios que baja del olimpo’, porque no lo toleramos. Es una falta de respeto total y absoluta. El doctor Sanguinetti, tiene otro estilo político que el nuestro, tenemos otra cultura política, tenemos proyecto propio y somos un proyecto de renovación con cuadros políticos, técnicos y profesionales completamente nuevo, pero tenemos respeto por la figura de un expresidente que manejó la transición de la dictadura a la democracia y fue el último que hizo una gran reforma educativa con Germán Rama (…)”.

El balance no es muy emocionante. Las preguntas que quedan abiertas, en cambio, bastante más preocupantes. La primera refiere al nivel de participación en esta elección. Se sabe que ha venido cayendo entre 1999 (54%) y 2014 (37%). ¿Qué pasará el domingo? Por un lado, hay incentivos para ir a votar en los tres principales partidos ya que presentan escenarios de competencia interesantes. Por el otro, es sabido que estamos viviendo el peor momento desde la restauración de la democracia en 1985 en cuanto a interés por la política. El escaso carisma de los candidatos mayoritarios del FA conspira también contra la propensión a ir a votar. En todo caso, la participación ciudadana será un test de salud democrática.

La segunda refiere a la tensión entre la intención de voto que marcan las encuestas y el poder de movilización de las estructuras sectoriales.

¿Qué terminará pesando más? ¿El atractivo de cada candidatura o el “acarreo” de votantes? Este punto es decisivo en el caso del PN. ¿Logrará Sartori movilizar a quienes dicen estar dispuestos a votar por él? ¿Hasta qué punto la maquinaria de las demás fracciones logrará hacer frente al desafío planteado? ¿Qué pasará en el FA? La figura de Andrade genera un fuerte entusiasmo en el electorado de izquierda. Sin embargo, el MPP dispone de un gran potencial de movilización de votantes en todo el país. ¿Lograrán activarlo a pesar de la escasa motivación que despierta la candidatura de Cosse? Talvi ha venido creciendo entre los colorados. Pero, aquí también, se abre un signo de interrogación. ¿Quién está mejor organizado para asegurar el voto en el territorio? ¿La vieja estructura de apoyo a Sanguinetti o la red de militantes locales que está estrenando Talvi?

La tercera pregunta nos remite al escenario de la elección nacional. Es sabido que los partidos que logran proclamar su fórmula presidencial la noche misma de la elección primaria parten con ventaja en la competencia hacia octubre. ¿Qué partido logrará proclamar su fórmula el 30 de junio? Está claro que los colorados podrán hacerlo. Talvi-Sanguinetti o Sanguinetti-Talvi. Una de las dos combinaciones emergerá unida y decidida. Es mucho más incierto el panorama en los otros dos grandes partidos. No está claro que Cosse vaya a acompañar a Martínez aunque termine segunda. No es evidente que Andrade, si supera a Cosse, vaya a ser aceptado como vice, dado el criterio de la paridad de género que prefieren los frenteamplistas. Es aun mucho más confuso el panorama en el PN, dada la incertidumbre generada por Sartori.