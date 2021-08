Un camión descarriló y cayó desde un puente en los accesos a Montevideo

Un conductor resultó con heridas leves luego de perder el dominio del camión de carga en el que se trasladaba este martes en los accesos a Montevideo, por ruta 5. El vehículo rompió una de las barandas de un puente del arroyo Pantanoso y cayó, a la altura del kilómetro 7.

El hombre, de 62 años tuvo lesiones leves y fue atendido en el lugar por personal médico. Su espirometría de alcoholemia resultó negativa.

El dueño de la empresa transportista dijo a Telemundo (canal 12) que el camionero se accidentó a un kilómetro de su punto de partida cuando iba a retirar un contenedor vacío.

"Alega que se desvaneció y apareció sentado al lado del camión. Venía con el cinto (de seguridad), con todo, por suerte no le pasó nada. Se lastimó un poco un ojo y un dedo. La espirometría dio cero. No sabemos. No sintió la caída, no sabe lo que le pasó. Lamentaba el estado del camión, digo: bueno ta, los fierros no importan. No pasó nada, fue una desgracia con suerte", contó.

El accidente generó caída de cables, por lo que personal de UTE trabajó en el lugar, al igual que Bomberos, policía y Policía Caminera.