Un insólito y triste secuestro en Venezuela

El auto de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y opositor al régimen de Nicolás Maduro, circulaba este domingo por una autopista de Caracas rumbo a un cabildo abierto cuando de golpe fue interceptado por dos camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el denominado Sebin.

Según el testimonio de su esposa Fabiana Rosales, quien iba con él, los efectivos del Sebin, encapuchados y con armas largas, lo obligaron a bajarse de su camioneta y le dijeron que tenían que llevárselo de forma inmediata. Un video que circula en redes sociales corrobora lo afirmado por la mujer.

Guaidó fue liberado un rato después pero el hecho vuelve a confirmar las prácticas casi mafiosas del gobierno de Maduro y es una amenaza inaceptable, más allá de la pronta liberación del líder opositor. Esto último podría mostrar, según algunos analistas, una posible fractura en el gobierno venezolano. De hecho, el vicepresidente Jorge Rodríguez informó a la televisión estatal que los agentes que habían detenido a Guaidó actuaron de manera “unilateral” y “arbitraria”. También afirmó que los hombres fueron destituidos y sometidos a un proceso disciplinario.

En el fondo el suyo fue un extraño reconocimiento de que en Venezuela hay agentes armados a sueldo del Estado que actúan por fuera de las órdenes oficiales.

El insólito y triste incidente ocurrió algunos días después de que Guaidó anunció que está dispuesto a asumir la Presidencia del país en forma interina y pidió el apoyo de la Fuerza Armada y de los gobiernos extranjeros.

En la región, los gobiernos de Brasil y Colombia lo respaldan como presidente interino, al igual que el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Mientras tanto, el gobierno de Maduro no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional y Venezuela está más aislada que nunca. Hasta el gobierno uruguayo se animó a rechazar el accionar de su par venezolano, en un episodio que puede significar un antes y un después. El comunicado de cancillería, publicado este lunes, incluyó una crítica al Sebin, por más tibia que esta haya sido.

La declaración –que no conformó a la oposición aquí en Uruguay– expresa “honda preocupación ante los actos de amedrentamiento llevados a cabo contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional”. Y agrega: “Sin perjuicio de la rápida resolución del incidente, episodios como este no contribuyen a generar el imprescindible clima de respeto que permita superar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela, mediante un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso que contribuya a alcanzar un acuerdo entre todos los actores políticos y sociales de dicho país”. Guaidó, un ingeniero industrial de 35 años que hasta hace algunos días incluso era desconocido para miles de venezolanos, representa ahora una esperanza para un país que está al borde del abismo.

¿Será, finalmente, la hora de la transición democrática en Venezuela? Es difícil saberlo, más allá de la firme decisión de Guaidó y la postura de la comunidad internacional. Dirá el tiempo si este hombre es la salvación para Venezuela. O al menos la oportunidad de escapar de un régimen que ya no puede caer más bajo y que hoy está en el poder tras unas elecciones ilegítimas.