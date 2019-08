Un invitado sorpresa en la cumbre del G7

Esta semana se desarrolló en Francia una nueva cumbre del G7, grupo que engloba a las economías más desarrolladas del planeta. La reunión fue muy bien aprovechada por el presidente francés, ya que enfrentaba el doble desafío de recuperar la pérdida de popularidad en su país por el enfrentamiento con el llamado movimiento de los chalecos amarillos, como también por la necesidad fortalecer el posicionamiento internacional de una Unión Europea muy golpeada por las negociaciones en el marco del brexit.

Los líderes mundiales buscaron dar señales claras respecto a los riesgos de continuar profundizando la guerra comercial, para lo cual reiteraron el compromiso con un comercio mundial más abierto y justo, pero asumiendo que deberá enfrentarse una reforma profunda de la OMC. Existió consenso en que dicha organización debe ser más eficaz en la protección de la propiedad intelectual, la solución rápida de las disputas comerciales entre los miembros y la erradicación de las prácticas desleales, todos mensajes para China.

Desde Biarritz, Trump buscó bajar el tono del enfrentamiento con la potencia asiática, calificando a Xi Jinping como un gran líder y declarando que China ha mostrado interés en retomar las conversaciones bilaterales en los próximos días. Cabe recordar que previo a la Cumbre del G7, China anunció que aplicará nuevos aranceles a las importaciones de Estados Unidos en represalia a los anuncios de Trump, mientras que el lunes pasado, la moneda china volvió a registrar una devaluación histórica.

Otro asunto siempre polémico debido a la ausencia del presidente Trump en las discusiones, tiene que ver con el cambio climático, en particular con la crisis que atraviesa la Amazonia por los miles de incendios activos que derivaron en un aumento de la presión internacional contra Bolsonaro. La crisis medioambiental en Brasil fue utilizada por Macron como escollo para afectar el normal proceso de incorporación del Acuerdo de Asociación cerrado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que Francia comienza a presionar para que su firma quede sujeta a mayores compromisos de Brasil con el cambio climático.

El propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció en su cuenta de Twitter que será muy dura la incorporación del acuerdo si el gobierno brasileño permite la destrucción de los espacios verdes del planeta. Además, debe tenerse en cuenta la importancia creciente del partido verde en el Parlamento Europeo. Las declaraciones cruzadas entre los dos mandatarios derivaron en que Brasil negara la ayuda internacional aprobada en el marco de G7, lo que una vez más confirma el manejo inapropiado de la crisis medioambiental por parte de dicho país.

Otros temas que acapararon la atención de la cumbre tuvieron que ver con Irán, donde llamó la atención la “sorpresiva” visita del ministro iraní de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, especialmente invitado por Macron. Si bien Zarif se reunió solo con el presidente francés y no con el resto de los mandatarios, su visita implica un acercamiento a Estados Unidos, país que aplica sanciones económicas a Irán tras la salida de la administración Trump del acuerdo nuclear. De hecho, este último declaró que le parecía bien el gesto y anunció una posible reunión con Irán.

En el marco de la Cumbre, el tema brexit estuvo doblemente en agenda. Por un lado Tusk responsabiliza a Johnson por permitir una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea sin negociación, lo que ocurriría el próximo 31 de octubre, ya que afirma que no existen posibilidades de volver a modificar el acuerdo alcanzado con May. Por otro lado, el primer ministro británico aduce que no puede aceptarlo por la denominada salvaguarda irlandesa y sigue apostando a un brexit duro, para lo cual logró imponer una suspensión del Parlamento británico, bloqueando una posible ampliación del plazo para la salida del bloque. Estados Unidos sigue el proceso del brexit muy de cerca, apoyando la visión más dura de Johnson y prometiéndole la firma de un acuerdo comercial por vía rápida una vez abandone el bloque.

La posibilidad de que Rusia vuelva al G7 estuvo arriba de la mesa por parte de Trump, quién incluso llegó a decir que lo invitaría el año próximo en la reunión que se realizará en Florida, Estados Unidos. La vuelta del G8 sería un mal trago para la Unión Europea, la que aplica sanciones económicas a dicha potencia por la anexión de la Península de Crimea en Ucrania, por cierto una flagrante violación del derecho internacional. Ahora bien, así como ocurrió con Irán, esta propuesta puede ser leída como un posible acercamiento entre los actores para llegar a una solución negociada.

Por último, China no solo estuvo presente en las conversaciones por la guerra comercial, sino también por la compleja situación que hace meses vive Hong Kong. Las potencias mencionaron la importancia de que China respete los compromisos para mantener las libertades y autonomías negociadas en los acuerdos de 1984, visión de la crisis que molestó al gigante asiático, que reaccionó recordando que se trata de un tema de soberanía interna.

La cumbre de Biarritz fue estratégica y lo que es más importante, no esquivó los temas más sensibles de la agenda global.

*Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la misma Universidad. Doctor en Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Twitter: @i_bartesaghi