Un manual para aprender y emprender con impacto

Café & Negocios conversó con Diego Pereira, coordinador de Finanzas Sostenibles en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que impulsó el proyecto en el marco de su programa "Reformando las condiciones del mercado y la estrategia para financiar la transición hacia el desarrollo sostenible en Uruguay"; con Prem Zalzman titular de Kolibrí, una empresa B uruguayo-argentina que trabajó en los contenidos y Giselle Della Mea, fundadora y directora de la empresa B 3Vectores que llevó adelante la metodología del manual. Los representantes de las tres instituciones ahondaron sobre el manual Diseña tu modelo de negocios de impacto, un texto que pretende simplificar la tarea de incluir el impacto en el corazón de un emprendimiento.

Pereira y Della Mea formarán parte del summit Innovación y Nuevos Negocios organizado por El Observador y respaldado por Latin Securities, Hey Now, ANII, Itaú, Andersen y Coca-Cola Femsa. El evento se llevará a cabo el próximo 11 de octubre.

Es por acá o no es

El mercado de finanzas sostenibles, como cualquier mercado, es de oferta y demanda. Según Pereira de PNUD, en él hay muchos fondos que están invertidos en impacto en empresas sostenibles, hay bancos involucrados y fondos de inversión interesados en invertir en este tipo de proyectos. Del otro lado del mostrador, en relación a la demanda, efectivamente hay posibilidades de invertir, y sectores de la actividad dispuestos a recibir inversión en clave sostenible. “Si hay de todo, ¿por qué no se juntan?”, cuestionó Pereira y su respuesta fue que faltan engranajes o habilitadores que validen a las empresas como de impacto y, en definitiva, les simplifiquen el proceso.

“Fundamentalmente falta conocimiento, saber cómo se hace un negocio de impacto”, reflexionó Pereira. Esta es la solución que aborda el manual.

“El ecosistema lo necesita”, apuntó Pereira y subrayó que es un elemento indispensable. Por su parte, Prem Zalzman destacó que Kolibrí y 3vectores pudieron combinarse para llevar a la práctica y que las organizaciones puedan integrar la variable ambiental en el centro de su propuesta de valor. “Nos enfocamos en cuáles son los principales contenidos que un emprendedor tiene que incorporar para entender por dónde van las fuerzas en acción”, reflexionó Zalzman.

En este sentido, según él, a través de la implementación de este manual, el emprendedor que lo aplica puede validar su modelo de negocio de impacto.

La guía abre con preguntas para incluir a todo emprendedor. “Muchos lo hacen desde el origen ,y otros no son de impacto, pero poniendo ese foco pueden pivotear y serlo”, remarcó y destacó que el contexto invita a que todo aquel que tenga las ganas y la posibilidad de generar un emprendimiento de impacto lo haga.

Por su parte, Della Mea señaló que en la última década ha percibido una maduración de las empresas que las inclina a favor de esta modalidad. “Es por acá o no es”, señaló la empresaria y remarcó que ahora aunque muchos emprendedores tienen el impacto en el centro de los negocios, luego los fondos o las inversiones no coinciden con sus requerimientos. “Te piden cosas que no tienen nada que ver”, señaló y remarcó que es por eso que las metodologías son clave para eliminar esta brecha.

El manual incluye un método, 12 modelos, más de seis canvases y 73 casos para ayudar a llevar a la práctica la teoría de un modelo de impacto.

“Logramos sistematizar 12 tipos de modelos de negocios de impacto y eso lo transformamos en un juego de naipes, y al ponerlo en una forma tan lúdica para el emprendedor se transforma en una opción posible”, apuntó Della Mea.

Las claves para acercarse a un modelo de impacto

Uno de los focos del manual propone mirar más a los problemas sociales y ambientales que al mercado. “La idea es pensar cómo haces el mismo producto pero con impacto socioambiental positivo”, evaluó Della Mea y sostuvo que tomando este camino todo el modelo de negocios absorbe buenas prácticas.

Luego de contabilizar y medir estas buenas prácticas el nuevo modelo terminará siendo, según la empresaria, la principal herramienta de marketing de la empresa, “pero no al revés”, apuntó en referencia a quienes dicen tener modelos de impacto y no lo tienen realmente en el centro de su negocio. “Por eso es una transformación de cómo te paras en el mercado y cómo colaboras con otros”, subrayó.

En este sentido, Prem Zalzman remarcó que es clave tener en cuenta que no se trata de ONG, sino de empresas. “Abrazar el aspecto económico de la misma manera que el social y ambiental es muy importante”, recalcó y sumó que para esto es muy valioso armar un equipo diverso y multidisciplinario: “Es una característica clara de los emprendimientos que terminan escalando”, indicó.

El referente de Kolibrí también hizo énfasis en la importancia de salir a validar el modelo de negocios con el mercado, “no hay que quedarse en el laboratorio tratando de hacer el emprendimiento perfecto”, y sostuvo que de lo contrario se van a invertir recursos en una proyecto que quizás no sea válido.

En este sentido, la titular de 3Vectores remarcó que emprender no siempre es hacer algo totalmente nuevo, sino que puede ser darle “una vuelta de impacto” a un producto, por ejemplo, de consumo masivo. “Si la misma caja de leche la hacés con buenas prácticas y con reciclaje y con comercio justo, hay un gran mercado que pagaría un precio mayor por ella”, reflexionó.

Un bien público

El manual “Diseña tu modelo de negocios de impacto” está a disposición para que cualquier interesado lo pueda descargar desde el sitio web de PNUD y también desde la ANDE, entre otras instituciones que acompañaron su lanzamiento. La descarga es gratuita y sus redactores esperan que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible.