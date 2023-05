Un medio español le preguntó a Lacalle Pou si se presentará como candidato en 2029 y esto respondió

El presidente Luis Lacalle Pou contó que algunos presidentes de izquierda de Latinoamérica le hacen "algún chiste" sobre su postura contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y recordó que en Uruguay hubo una "cercanía política muy grande" con el "régimen chavista" venezolano.

"Por lo general no me dicen nada... Me hacen algún chiste. Pero es que es indiscutible que en Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay democracia, es algo que no lo puede discutir más nadie", declaró el presidente en una entrevista con El Mundo de España, consultado sobre si algunos gobernantes lo miraban "mal" tras sus comentarios contra los gobiernos de esos países.

Luego recordó la relación entre la administración frenteamplista y el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela: "En mi país hubo una cercanía política muy grande entre los gobiernos del Frente Amplio y el régimen chavista. Cercanía política, económica y el estímulo de negocios que se hicieron entre los dos países. El Fondo Bolívar-Artigas, por ejemplo".

¿Lacalle en 2029?

En la entrevista, realizada por el periodista Sebastián Fest en Montevideo, a Lacalle se le preguntó si "va a querer volver en las elecciones de 2029", y el presidente contestó que si los partidos políticos siguen "el devenir de los tiempos" deberían "generar mejores candidatos".

"Lo que uno no debe hacer es dejarse llevar por la inercia o por la seducción del poder, de volver porque sí. Es una tarea que si se la toma a cabalidad es muy sacrificada, muy intensa. Tienes que tener ganas de ser presidente", remarcó el mandatario.

"No dejes que se mueran nuestros hijos"

El presidente también volvió a recordar su experiencia con la pandemia de coronavirus, y su decisión de no apelar a una cuarentena obligatoria. Para Lacalle el fin de semana del 20 al 23 de marzo fue "uno de los fines de semana más difíciles": "Hasta el más cercano me llamaba y me decía, literalmente, Luis, por favor, no dejes que se mueran nuestros hijos. Y acababa de asumir".

"Iba contra lo que siento y lo que soy y de lo que creo que es el individuo", definió y agregó que "el individuo, cuando tiene libertad, casi automáticamente aparece la responsabilidad como ejercicio de esa libertad. Es decir, no hay libertad sin responsabilidad".

Rebaja de impuestos: "Tiene que haber un premio"

Lacalle aseguró que la rebaja de los impuestos del IASS y el IRPF son "un estímulo" para aquellos que "todos los días empujan el carro, se levantan a emprender, arriesgar, pensar, el que trabaja ocho horas, hace horas extra", quienes para Lacalle son los que "mueven" al país.

"Lo hacemos con nuestros hijos, cuanto más estudien, ordenen su cuarto, hagan las cosas... Tiene que haber un premio. Y yo creo en la sociedad de los estímulos", explicó.

Para el presidente, si "el Estado se maneja bien", en "forma austera", y "cumple con los fines esenciales" no tiene necesidad de "gastar de más", por lo que luego "puede darse vuelta y decirle a la sociedad que no tiene por qué volcar tanto dinero a las arcas del Estado".

Por qué Uruguay atrae a los jóvenes

Al mandatario le preguntaron por qué Uruguay es elegido como destino de personas jóvenes y "gente de buen nivel económico" de todo el mundo. Lacalle comenzó su explicación con que "Uruguay era una base menor y luego le fueron agregando cosas. La estabilidad democrática, ni que hablar. El respeto a la ley y a los contratos", pero a su entender "se trata de algo mucho mayor", que es "el ser humano".

"La costumbre nacional del respeto, la tolerancia, la amabilidad. El uruguayo es servicial, todos somos serviciales", dijo el presidente, y valoró que un uruguayo también "se revuelve en el sentido más perfecto de la palabra, siempre sale adelante si le dan la chance, mayoritariamente".