Un sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, volvió a salvar su vida en otro accidente

El boliviano Edwin Tumiri, quien fuera auxiliar del avión que se estrelló en Medellín con el plantel de Chapecoense de Brasil que se dirigía a jugar contra Atlético Nacional de Colombia por la final de la Copa Sudamericana 2016 y que fue uno de los sobrevivientes de aquella tragedia, volvió a superar una más cuando este martes cayó un ómnibus en la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra y murieron 21 personas.

EFE

El ómnibus siniestrado en Bolivia en el que viajaba Tumiri y murieron 21 personas

En la tragedia de Chapecoense, cuando cayó el avión con el equipo brasileño, habían fallecido 71 personas.

Tumiri es uno de los 30 sobrevivientes de este nuevo drama.

El ómnibus en el que viajaba, desbarrancó y así se produjo la tragedia.

Tumiri al salir del hospital en 2016

"El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije 'otra vez, no lo puedo creer'. Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me llevaran arriba", explicó Tumiri en los medios bolivianos.