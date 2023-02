Una demanda sin una oferta acorde

Algunos creen que las cosas marchan bien en nuestro país. Sin embargo, a mi juicio dos datos bastan para demostrar que Uruguay sufre dificultades muy graves: una encuesta de Cifra del año pasado reveló que el 41% de los uruguayos tenía una predisposición a emigrar. Esto significa que ellos, con certeza o probablemente, se irían del país si se les presentara una oportunidad. Y en los menores de 30 años la predisposición a emigrar ascendía a un trágico 61%1.

En esta columna he procurado, entre otras cosas, describir algunos de los principales problemas del Uruguay, que en su mayoría son de larga data, y proponer algunas vías de solución. A modo de ejemplo cito siete notas que publiqué en El Observador: Demografía y destino, Mala educación, Aprendizajes deficientes y deserción escolar en Uruguay, El estatismo de los uruguayos, El drama económico de José, La Constitución olvidada, Tres aportes para un Uruguay renovado. En líneas generales, he tratado de mostrar que Uruguay es un país agobiado por un secularismo radical, un estatismo galopante, un sistema educativo en crisis profunda, caídas estrepitosas del matrimonio y la natalidad, salarios y jubilaciones bajos, impuestos altos, una deuda pública creciente y varios males sociales que afectan a muchos (necesidades básicas insatisfechas, crímenes, drogadicción, suicidios, etc.).

¿Los uruguayos nos desvelamos para corregir las serias disfunciones que hacen que la mayoría de nuestros jóvenes sueñe con emigrar? Quisiera creerlo, pero no veo que sea así. Seguro que se hacen muchos esfuerzos para mejorar las cosas en distintos sentidos, pero en general (y en particular en ámbitos clave como la educación, la seguridad social y la vivienda) los cambios positivos parecen ser demasiado lentos e insuficientes.

Muchos uruguayos ponen sus esperanzas en un eventual regreso de la izquierda al gobierno nacional. En mi opinión, que he explicado aquí más de una vez, lo que la izquierda propone es, al menos en líneas generales, lo contrario de lo que el Uruguay necesita. En esencia la izquierda es parte del problema, no de la solución. Las ideologías erróneas producen malos diagnósticos y peores terapias. La historia nacional, regional y universal lo confirma.

Entonces, ¿los uruguayos deberíamos buscar las soluciones a nuestros problemas nacionales en la derecha? ¡Mucho cuidado! "Derecha" es un término con muchos significados distintos y hasta contrarios entre sí. El año pasado, en El gran dilema de la "derecha", intenté mostrar que hoy en el mundo los partidos o sectores políticos que no son de izquierda tienden a reagruparse en torno a dos polos principales: un progresismo moderado y un movimiento emergente que a grandes rasgos se puede caracterizar como conservador, nacionalista y populista. No he ocultado mis simpatías por este último, en la medida en que tenga un núcleo socialcristiano o al menos sea compatible con el socialcristianismo.

Un ejemplo notable de la fuerte deriva de gran parte de la derecha hacia el progresismo es el Partido Popular (PP) de España. Su principal dirigente, Alberto Núñez Feijóo, acaba de declarar que la Ley Aído, la ley de aborto que el propio PP recurrió ante el Tribunal Constitucional hace 13 años, "en la España actual es una ley correcta, y también lo es en la Unión Europea2." El PP ha consumado así una traición, previsible pero gravísima, a sus muchos votantes provida.

¿Existe hoy el conservadorismo nacionalista y populista en el Uruguay? ¿Algún partido o sector político importante representa esa tendencia entre nosotros? En El Partido Nacional ante una encrucijada sostuve que el Partido Nacional (PN) tiene una oportunidad de encarnar ese movimiento en Uruguay pero no parece dispuesto a hacerlo. Más recientemente, la aprobación del proyecto de Ley de Eutanasia en la Cámara de Representantes con el voto favorable de seis Diputados del PN, y la difusión de versiones de prensa que anuncian el voto favorable de varios Senadores blancos y descartan un veto presidencial a esa ley inclinan la balanza hacia la hipótesis de que el PN, como partido, no asumirá la tendencia citada. Pero, si no lo hace el PN en su conjunto, ¿lo hará al menos un sector grande del PN? Hay varios dirigentes y agrupaciones políticas socialcristianas dentro del PN, que hoy están dispersos en distintos sectores. ¿Querrán y podrán unirse para conformar un ala socialcristiana fuerte dentro del PN? El tiempo lo dirá.

¿Y qué hay de Cabildo Abierto (CA)? A priori CA parece tener una buena chance de convertirse en el eje de un movimiento conservador-nacionalista-populista. ¿Pero tiene la voluntad de hacerlo? La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley para ampliar la legalización de la maternidad subrogada, con el voto en contra de sólo dos Diputados, uno del PN y otro de CA, contribuye a ponerlo en duda.

Un signo claro de que hay un electorado potencial importante para un proyecto político conservador-nacionalista-populista fueron las 272.160 adhesiones obtenidas en el "pre-referéndum" del 04/08/2019. Básicamente con una cadena nacional de televisión, sin el apoyo de ningún partido político, ni de ningún sector político grande, y prácticamente sin recursos económicos, la Comisión Nacional Pro Derogación de la Ley Trans logró que el 10,1% de los ciudadanos habilitados para votar, en una votación no obligatoria, expresara en las urnas su apoyo a un referéndum contra una ley inconstitucional, peligrosa e injusta. Y por supuesto hay muchos más ciudadanos afines a una visión política conservadora. Se trata de una gran demanda política a la espera de una oferta política acorde.

