Una guía de fiestas para despedir el año en Montevideo y Punta del Este

Se termina el año, las despedidas, las reuniones de último momento. Solo queda decidir qué hacer una vez que suenen las 12. O incluso antes, porque la tendencia de festejar el fin de año fuera de casa, en hoteles y con propuestas diversas se mantiene con el paso de los años.

Si aún no decidiste dónde y cómo querés terminar el año, aquí te ofrecemos una serie de propuestas para festejar como más te guste.

En Montevideo

En el Mercado

En El Perro que fuma, en la rambla 25 de agosto 226, frente al Puerto, se da inicio a la despedida del año en la tarde. Entre las 17 y las 20 habrá un show con Sin estrellas.

Para no perder la oportunidad es conveniente reservar mesa al 25555244.

Como es habitual, en el Mercado del Puerto desde el mediodía hay distintas opciones para almorzar y celebrar.

En Golden Tumi Boliche

Para la última fiesta del año al aire libre, en la Ciudad Vieja, Golden Tumi propone para el mediodía del 31 de diciembre DJs en vivo, sorpresas y regalos, con entrada libre.

La fiesta será en Bartolomé Mitre 1321 y Sarandí.

En el Sheraton

El hotel Sheraton organiza una fiesta el Ballroom, con un brindis en el piso 26, desde las 20.30 hasta las 4 de la madrugada.

El precio por persona es de US$ 160 iva incluido. Los menores de 4 años no pagan entrada y los niños de entre 5 y 11 pagan la mitad.

En el Radisson

El Radisson invita para este fin de año a una cena en el Restaurante Arcadia, que incluye consumición libre de refrescos, whisky 12 años, champagne y vino durante la cena.

La fiesta contará con pista de baile, DJ, luces y barra de tragos.

El costo es de US$ 62 por persona, en base doble, y la propuesta incluye:

Cena para dos personas en Restaurante Arcadia.

Alojamiento en habitación doble.

Desayuno buffet servido en Arcadia.

Acceso al Spa Victoria.

Late check out.

En el Hyatt

Desde las 20.30 hasta las 0.30 el hotel Hyatt Montevideo ofrece una cena para despedir el año en su restaurante Plantado, con distintas opciones de buffet frío, caliente y de postres.

En Punta del Este

Punta del Este Resort

El hotel, ubicado entre La Barra y Mantiales ofrece una noche especial para recibir el nuevo año en un gran punto del este.

.

El precio para los mayores es de US$ 270, para los menores de 18 años US$ 190 y para los menores de 12 años US$ 80.

.

En Ovo

El clásico Ovo Punta del Este propone recibir el año con una gran fiesta en la que se presentarán en vivo los argentinos Los Totora.ç

También Nico Núñez le pondrá la música a la noche más especial del año en la pista de Ovo Night Club.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Red UTS.

La fiesta 2020



Una de las fiestas tradicionales del balneario en Año Nuevo llega a su 15ª edición y promete diversión, baile y cena de alto nivel.

Quienes opten por esta propuesta disfrutarán de un lugar frente al mar, con decks y posibilidades de "pies en la arena", asegura la organización.

Grand Hotel

El Grand Hotel de Punta del Este recibe el 2020 con una cena exclusiva para 150 personas, y una fiesta ambientada en Una noche en París, acompañado de la voz de Camila Montero y un espectacular show estilo Moulin Rouge.



Luego del Brindis de las 00 hs habrá música de los años 70 y 80 de la mano de DJ Gustavo Vega.

Bonus track

Fiesta Topline

Una vez iniciada la temporada, vuelve otro clásico del verano. La noche Topline en La Pedrera se celebrará el próximo 3 de enero, a puro Hip Hop y Trap. Con entrada libre, un gran número de artistas en escena y DJs para una gran fiesta en la Principal de la Pedrera.

La Noche Topline comienza a las 19:30 horas con Djs en vivo y luego el público podrá disfrutar de dos shows de Trap, a cargo de Zalo Solo y Agustín Zeballos. Luego estará Eli Almic & DJ RC y su banda. Quienes cierran la Noche serán Los Buenos Modales.