Una investigación periodística reveló que un exmilitar israelí dirige un equipo de manipulación informática

Una investigación de tres periodistas del periódico británico The Guardian reveló que un grupo de informáticos israelíes manipuló más de 30 elecciones en todo el mundo con miles de cuentas falsas en las redes sociales, trabajos de desinformación en medios de comunicación e incluso hackeando datos de políticos.

El responsable de la organización es Tal Hanan, un exagente de las fuerzas especiales israelíes de 50 años, que lleva 2 décadas ofreciendo servicios de manipulación informática a empresas, partidos políticos y particulares bajo el seudónimo de "Jorge".

Las imágenes y los documentos en los que la organización admite haber interferido en elecciones de África, Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa fueron recopilados por los tres periodistas que se hicieron pasar por posibles clientes del "Team Jorge", como se denominaba el grupo.

La investigación reveló en detalle cómo la desinformación fue el arma principal para manipular elecciones sin dejar rastro. Las "operaciones encubiertas" que ofrecía Hanan estaban a disposición de campañas políticas, agencias de inteligencia y empresas privadas para influir significativamente en la opinión pública.

Uno de los principales servicios del “Team Jorge” es Advanced Impact Media Solutions (AIMS), un paquete de software que permite gestionar miles de perfiles falsos en todas las redes sociales. Incluso varios de esos perfiles tienen cuentas de Amazon y Airbnb con tarjetas de crédito.

Las plataformas de Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, YouTube e Instagram son a la vez víctimas y vectores de las técnicas de manipulación que el “Team Jorge” utilizó para conseguir sus objetivos dolosos.

Según The Guardian, los encargos asignados al equipo se centran en la desinformación y la mentira para desprestigiar o sabotear a políticos y campañas electorales adversarios de quienes los contratan.

En las grabaciones obtenidas por The Guardian, Hanan describe a su equipo como "graduados de agencias gubernamentales", además de ser expertos en finanzas, redes sociales y campañas políticas, emplazados en seis oficinas repartidas por todo el mundo.

Hanan reveló que tenían "un equipo en Grecia y otro en los Emiratos Árabes Unidos que trabajaron en 33 elecciones presidenciales, de las cuales 27 tuvieron éxito".

Aunque aseguró estar involucrado en "grandes proyectos" en los Estados Unidos, afirmó no participar directamente de la política estadounidense.

En uno de los correos electrónicos filtrados al periódico británico, Hanan afirmaba que AIMS, el software de desinformación en redes sociales, permitía a los usuarios generar hasta 5.000 bots para publicar "mensajes masivos" y "propaganda" y se había utilizado en 17 países.

"Es nuestro propio sistema de creación de avatares semiautomáticos y despliegue de redes", aseguraba el jefe de las operaciones encubiertas, añadiendo que podía usarse en cualquier idioma y que se ofrecía como un servicio, aunque el software podría comprarse "si el precio es adecuado", reveló The Guardian.

La herramienta de creación de bots controlaba un "ejército multinacional de más de 30.000 avatares con historias digitales que se remontan años atrás", afirmó Hanan a los periodistas infiltrados. El exagente de las fuerzas especiales israelíes también se jactó de haber colocado noticias falsas en respetables medios de comunicación en distintos países.

Los falsos clientes tuvieron varias reuniones online con el “Team Jorge” en las que hablaron sobre un falso escenario de cara a elecciones en un país africano, pero también llegaron a reunirse en persona cerca de Tel Aviv, en Israel.

El “Team Jorge” presupuestó un monto de entre € 6 millones y € 15 millones por interferir en las supuestas elecciones africanas. Pero, según The Guardian, los correos electrónicos filtrados muestran que sus honorarios no solían ser tan abultados: en 2015 le habrían pedido US$ 160.000 a la consultora Cambridge Analytica por participar en una campaña política en un país latinoamericano.

Mientras que explicaba las características de su trabajo, Hanan demostró lo sencillo que le resultaba meterse en los perfiles de Telegram o en las cuentas de Gmail con técnicas de hackeo para obtener información sensible de las personas implicadas en campañas electorales.

Según The Guardian, Hanan reveló que algunos métodos de hackeo aprovechaban las vulnerabilidades del sistema mundial de señalización, SS7, que siempre se consideró como el punto débil de las telecomunicaciones.

También se jactó de haber sido capaz de filtrar contenidos informativos que le interesaban en la cadena francesa BFMTV, a través del periodista Rachid M’Barki. El comunicador en cuestión trabajaba en el canal desde su creación en 2005 y fue suspendido tras revelarse las actividades del grupo de Hanan.

En 2020, los perfiles creados por el software AIMS habrían intervenido a favor del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, Tomás Zerón, quien está acusado de tortura a detenidos por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Zerón actualmente está prófugo en Israel, cuyo gobierno se negó a extraditarlo.

La asociación de periodistas que investigó al “Team Jorge” incluye a reporteros de 30 medios, entre ellos Le Monde, Der Spiegel, El País, Radio France, Haaretz y TheMarker.