Una “meseta de precios” en el mercado del ganado gordo

El mercado ganadero parece ingresar en una etapa de estabilidad. La oferta es escasa y los ganados de verdeos aparecen a cuenta gotas. Las plantas frigoríficas más grandes tienen entradas más largas y están empezando a pasar menores precios por los ganados, pero, por ahora, los mejores novillos mantienen el piso de los US$ 4 por kilo en cuarta balanza y las mejores vacas logran los US$ 3,90 –el mayor precio en la historia–.

Los negocios concretados por novillos buenos y especiales se realizan entre US$ 4 y US$ 4,10 por kilo cuarta balanza. Para la vaca gorda los valores se ubican entre US$ 3,80 y US$ 3,90, mientras que por vaquillonas especiales la referencia está entre US$ 3,95 y US$ 4,05.

Consignatarios explicaron a Blasina y Asociados que se ve un incremento moderado de la oferta. “Cuando la industria intenta bajar los precios, la oferta de ganado tiende a incrementarse. En agosto comienza la faena para la nueva ventana de la cuota 481 y el precio del novillo va a estar presionado a la baja”, dijeron.

El mercado de reposición sigue la tónica del gordo, con dificultad para concretar negocios particulares debido a una oferta pretenciosa y a una demanda cautelosa pero con firmeza en los valores de los remates por pantalla. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el ternero bajó un centavo respecto a la semana anterior a US$ 2,31; los terneros de exportación cotizan entre US$ 2,20 y US$ 2,30; y la vaca de invernada, muy demandada, se mantuvo en US$ 1,67 con máximos de US$ 1,73.

En lanares la oferta es mínima y los valores firmes. La ACG mantuvo la referencia del cordero pesado y borrego en US$ 3,60, el cordero liviano subió tres centavos a US$ 3,63, el capón subió dos centavos a US$ 3,37 y la oveja subió tres centavos a US$ 3,36.

La demanda industrial sigue superando a la oferta. La faena de vacunos subió por tercera semana consecutiva a 37.294 cabezas, casi 180 más que las 37.118 de la semana anterior y 6.000 menos que las 43.192 de la misma semana del año pasado. La actividad de hembras fue superior a la de novillos, con una participación de 55,2%, dos puntos porcentuales más que en igual semana del 2018. Se industrializaron 20.589 cabezas, 1.000 más que la semana anterior (19.492) y 3.000 menos que en igual período del año pasado (23.225). El volumen de novillos bajó respecto a la semana anterior. Sumaron 15.884 cabezas, 1.000 menos las 16.856 de la semana anterior y 3.300 menos que las 19.197 de esa semana de 2018.

La faena de ovinos se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado. En la semana cerrada el 13 de julio se faenaron 8.201 lanares, más del doble que los faenados la semana pasada (3.539), pero 1.400 menos que los 9.624 de igual semana del año pasado.

Precio de exportación de la carne vacuna supera los US$ 4.000

La tonelada de carne de vacuno exportada mantiene la firmeza, ubicándose por encima de los US$ 4.000 por tonelada, aunque con volúmenes bajos según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Carnes.

En la semana cerrada el 13 de julio promedió US$ 4.045, es decir US$ 160 más que los US$ 3.887 de la semana previa, pero con el volumen exportado más bajo de los últimos dos años: 4.762 toneladas, con una cuarta caída consecutiva.

Si se observa el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.664, un 2,4% superior a los US$ 3.579 del mismo período del año pasado. El volumen de carne vacuna enviado al exterior también sigue arriba en la comparación interanual, aunque la brecha se achica. Totalizó al 13 de julio 256.643 toneladas, 4,2% por encima de las 246.298 de un año atrás.

En carne ovina, el precio de exportación semanal fue el más bajo de los últimos 10 años: US$ 1.792 la tonelada con el volumen más bajo del año (34 toneladas peso canal). En lo que va del año se enviaron al exterior 6.831 toneladas, es decir 8,3% debajo de las 7.447 del mismo período de 2018, por un valor promedio de US$ 4.328, o sea un 5,2% debajo de los US$ 4.565 de promedio de un año atrás.