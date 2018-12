Una nueva oportunidad

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que asume el próximo 1° de enero, enfrenta el enorme desafío de lograr que la principal economía de América Latina recupere el sitial perdido durante los últimos gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores, que dejaron al país sumido en una crisis económica y política sin precedentes. En ese contexto, necesita poner en marcha un plan económico creíble que contribuya a un crecimiento genuino lo que supone una nueva política comercial que incluya repensar el lánguido Mercosur que no le sirve ni Brasil ni a los otros tres socios fundadores.

Bolsonaro y su equipo han sido muy críticos con la marcha del proceso de integración. Durante la campaña electoral, planteó su intención de “flexibilizar” el Mercosur con el objetivo de “tener libertad para volar más alto” lo que supone tener autonomía para negociar acuerdos comerciales con terceros mercados sin necesidades de pedir permiso a los miembros del bloque sudamericano.

Tereza Cristina, futura ministra de Agricultura, ha sido mucho más explícita al respecto. “O Brasil trata de fortalecer el Mercosur y decir lo que quiere o, en un caso extremo, se retira. Pero no debe continuar como está. Es desventajoso para nosotros”, dijo en noviembre pasado en una entrevista en el diario O Globo. En esa misma línea, Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, había dicho que el “Mercosur no es una prioridad” y opinó que su país “ha quedado prisionero de alianzas” que no le son favorables para su economía.

Todavía no sabemos con certeza qué políticas concretas tiene entre manos el gobierno electo brasileño, pero, por las declaraciones del presidente electo y su equipo, habrá cambios en el Mercosur.

Creemos que sería muy equivocado que Bolsonaro deje a un lado el bloque regional para llevar adelante un plan proteccionista como se especula en estos días. De ser así, se estaría dando un mensaje contradictorio a los mercados que tendría efectos nocivos para Brasil: un plan de ortodoxia liberal en la economía doméstica y barreras comerciales en el frente externo.

El camino adecuado sería que Brasil se plantee una flexibilización del Mercosur con la intención de liberalizar el comercio con terceros países, algo sobre lo que el bloque regional ha avanzado muy lento.

Una salida inteligente sería que el Mercosur abandone la pretensión de convertirse en una unión aduanera perfecta y se convierta en una zona de libre comercio -un estatus que tiene Chile-, un modelo de integración que daría más libertad a los países para avanzar en acuerdos comerciales con otras naciones o bloques.

La actitud de patear el tablero del Mercosur, puede ser una buena oportunidad para que Uruguay proyecte una nueva inserción comercial a largo plazo, que, como ocurre siempre con las reformas profundas, tendrá un impacto en el corto plazo.



Una nueva política con la brújula en el libre comercio y que rompa las murallas comerciales que en muchos aspectos ha significado el Mercosur para Uruguay.

Hay evidencia de sobra sobre el impacto favorable que tiene la globalización comercial en el crecimiento económico y en el desarrollo de los países. Ojalá no desaprovechemos esta nueva oportunidad.