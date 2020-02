Una vez más, la Gala Angus dejó a la ganadería uruguaya en el podio genético más alto

Por Manuela García Pintos, enviada a Punta del Este

“Este evento es ubicar a la ganadería de Uruguay en un punto sublime. Es soñar. Es tratar de llevarlo a lo más alto. Estamos hablando de Angus, pero representa a la ganadería uruguaya”, expresó el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte una vez finalizada la 15ª Gala Angus.

En diálogo con El Observador, el productor ganadero aseguró que la subasta es “mucho más que un negocio”. Catalogó a la actividad como “una vitrina” y como “una forma de mostrar el potencial biológico de nuestra genética”.

“Es orgullo y es compartir la vivencia y el logro de cada uno con los que estamos lejos de eso, los que somos productores generales. Este evento es soñar con lo sublime y verlo hecho realidad”, afirmó.

El viernes 21 en el Centro de Convenciones de Punta del Este la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus desarrolló su clásico remate de verano, como siempre, con la conducción de Zambrano & Cía y la administración del Scotiabank.

La actividad también contó con la presencia de muchos criadores y productores rurales y diversos representantes del gremialismo agropecuario, pero también participaron figuras del próximo gobierno, como Uriarte, y el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso.

A propósito, Gerardo Zambrano expresó que “es importantísimo” las señales que da el próximo gabinete a la agropecuaria nacional.

El futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, fue una de las figuras del próximo gabinete que acompañó el evento.

“Creo que es realmente muy bueno que esté acá porque no solo ha demostrado el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad que tiene que tener para con el sector agropecuario, sino que también ha demostrado la presencia y la apertura total al diálogo”, afirmó.

A su vez, Zambrano sostuvo que es importante que Uriarte acompañe a los eventos rurales “convencido” y “no por compromiso”.

“Viene con gusto y eso es lo que va a demostrar durante todo el período: un acercamiento al sector. Eso es lo que estábamos buscando y esperando. Ojalá puedan hacer todo lo que pretenden. Pero lo más importante es que uno está con buen ánimo”, mencionó.

Agradeciendo la presencia del futuro ministro de Ganaderia, Carlos María Uriarte; y la de varias instituciones agropecuarias, el presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, Alvaro Díaz Nadal, dio la bienvenida oficial a la 15ª Gala Angus, en Punta del a Este.

Un éxito de punta a punta

En lo que refiere a la parte comercial, Gerardo Zambrano, quien condujo la subasta, aseguró que la venta –que tuvo ventas totales y excelentes valores– sigue siendo un éxito.

En total se comercializaron 13 vientres a un valor promedio de US$ 10.163 y tres vacas donantes que hicieron una media de US$ 3.920 y promediaron US$ 4.440.

En tanto, indicó que esa es la razón por la que se destaca esta subasta, porque en este remate “hay diferencia de valores” que, a su criterio, están “totalmente justificados” por el valor agregado genético que se ofrece.

El precio máximo del remate fue un ejemplar de Bayucuá vendido, el 50%, a US$ 16.800.

“Acá se venden muchos animales al 50%. Comprar un 50% con cuotas arriba de los US$ 1.000 es porque la genética es buscada y reconocida y eso te da una diferencia. Lo importante es que se haya vendido todo y que se haya vendido bien. Hubo un montón de gente que apoya a una raza que está en pleno crecimiento”, concluyó.

Los aplausos de la noche se los llevó Bolena –Bayucuá 10170– la Gran Campeona de la Expo Prado 2014, de cabaña Bayucuá, de la familia Mattos. Luego una intensa puja, establecimiento La Pasión adquirió el 50% de la vaquillona se vendió a US$ 16.800 –es decir que el animal tuvo un valor de US$ 33.600–.

Sin embargo, la noche también tuvo otros destaques. Uno de ellos fue por una ternera de Sociedad Ganadera El Yunque –el RP 7347– vendida el 50% a US$ 9.000 –es decir que la totalidad del animal cotizó US$ 18.000–. El animal fue adquirido por Taurinco.

Promedios

Categoría Cantidad Máximo Mínimo Promedio 50% vaquillona PI 3 33.600 15.600 22.000 50% tenera PI 1 18.000 18.000 18.000 50% vaquillona PI Red Angus 1 12.960 12.960 12.960 Vaca con cría y servida 1 7.800 7.800 7.800 Vaca PI Red Angus 1 5.400 5.400 5.400 Vaquillona PI preñada 1 4.800 4.800 4.800 Vaquillona PI preñada Red Angus 2 5.400 3.600 4.500 Ternera PI Red Angus 2 3.600 2.400 3.000 Ternera PI 1 2.160 2.160 2.160 Total vientres 13 33.600 2.160 10.163 Vaca donante 3 4.440 2.880 3.920

El éxito de una raza "en el país más ganadero del mundo"

Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Scaau, comentó que este evento “confirma el éxito de una raza” que es criada en “el país más ganadero del mundo.

En ese sentido, hizo referencia a que en los últimos 15 años la sociedad de criadores ha trabajado mucho tratando de dar una orientación adecuada para la raza en las condiciones que vive en Uruguay, para que la misma sea competitiva y productiva.

“Trabajamos en cómo criar a una vaca que vive a campo, que sufre inviernos muy duros, que pasa hambre en invierno y que tiene la obligación de parir un ternero, de criarlo bien y de darnos la mejor carne del mundo”, aseguró.

La conducción de la subasta estuvo a cargo de la firma Zambrano & Cía, con Alejandro y Gerardo Zambrano presentando y comercializando los ejemplares.

En lo que refiere a la venta, Díaz Nadal compartió su alegría porque todo salió bien: desde las ventas, los precios y el multitudinario público que acompañó.

“Es el 15º remate, ya son muchos años de una subasta muy importante para la raza. Personalmente es un alivio pasar una instancia que mete presión, porque tenemos la obligación de ser exitosos, de hacer un remate exitoso y de que venga mucha gente”, confesó.

La opinión sobre el nuevo ministro

Para Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, el futuro ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, “es un amigo de la casa".

"Carlos María es suplemente de esta directiva, es amigo personal y es compañero de facultad. Son muchas cosas. Después de 15 años de un gobierno, no importa de qué lado estés, tener a un nuevo ministro es una ventana de aire fresco, de nuevas ideas, de remover las raíces de la ganadería. (Uriarte) Es un técnico capacitado, una persona inteligente, pero por sobre todas las cosas es una gran persona. Es muy humano. Le va a hacer bien al sector, porque tiene ideas claras. Nos esperan momentos importantes”, dijo.

Se logró colocar el 100% de los animales a muy buenos valores.