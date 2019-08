Una web supremacista se convirtió en cartelera de matanzas

La matanza de Christchurch en Nueva Zelanda, un ataque a tiros contra una sinagoga en California y la masacre en un supermercado en El Paso, Texas de este sábado, no solo están relacionados por atentar contra minorías étnicas, sino porque los tres ataques fueron publicados, antes de cometerse, en el mismo sitio web: 8chan.

Los ejecutores de las dos primeras tragedias, Brenton Tarrant y John T. Earnest, compartieron textos en la plataforma en los que resumían teorías del supremacismo blanco. Esta acusación se relaciona con el documento que medios de Estados Unidos le adjudican al sospechoso de la masacre en el supermercado en El Paso, Texas, Patrick Crusius que dejó 20 muertos y 26 heridos.

Pocas horas después de este primer ataque en El Paso, el domingo en Dayton, en el estado de Ohio, un hombre mató a nueve personas y dejó 27 heridas antes de ser abatido por la policía, en un barrio de bares, restaurantes y clubes nocturnos de esa ciudad.

La plataforma que vincula alguno de estos atentados surgió en 2013 como un foro de internet que aspiraba a ser la "utopía de la libertad de expresión" utilizado por grupos nacionalistas de derecha, pero que en los últimos meses se ha convertido en un foco de atracción de extremistas, ya que no hay casi censura o control en las publicaciones ni en lo que se publica. En varias ocasiones el sitio fue puesto en tela de juicio por tener contenido sobre teorías de conspiración que promueven la “identidad blanca” o contra las minorías étnicas.

Pero el detonante del sitio fueron las publicaciones previas de tres tiroteos masivos ejecutados en los últimos seis, por lo que el funcionamiento de la red social fue cuestionado. Como consecuencia, la compañía que da la infraestructura de internet a 8chan, Cloudflare, dijo que a partir de la medianoche del domingo le iba a cortar la conexión que permite el funcionamiento de la plataforma.

El presidente ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, describió el sitio sin como un "pozo negro de odio" y explicó por qué dejarán de proveerle su servicio: "La razón es simple: han demostrado ser anárquicos y esa anarquía ha causado múltiples muertes trágicas. Incluso si 8chan puede no haber violado la ley al negarse a moderar su comunidad llena de odio, han creado un ambiente que se deleita en violar su espíritu". "Si vemos algo malo en el mundo y podemos ayudar a hacerle frente, tenemos la obligación de hacerlo", dijo Prince.

El creador de 8chan, Frederick Brennan, quien explicó que tuvo la idea de hacerla mientras tomaba hongos psicodélicos, exigió cerrar la página, según dijo en una entrevista publicada este lunes por The New York Times. "Cierren la página. No le está haciendo ningún bien al mundo. Es totalmente negativo para todos, excepto para sus usuarios. ¿Y sabes qué? Es malo para ellos también. No se dan cuenta", dijo.

El sitio 8chan es una versión más oscura de 4chan, con múltiples usuarios que se mudaron allí después de ser expulsados del portal anterior al prohibir una campaña de acoso misógino conocida como Gamergate. Brennan explicó que estaba fastidiado porque 4chan se había vuelto demasiado restrictivo, e imaginó un sitio donde cualquier discurso legal sería bienvenido, sin importar cuán tóxico fuera.

Según explicó Brennan cada vez que escucha algo sobre un tiroteo, se apresura a investigar si tiene algo que ver con el sitio web que puso en marcha y con el que ya no tiene ninguna relación. "Cada vez que oigo algo sobre un tiroteo en masa digo, 'vale, tenemos que investigar si hay una conexión con 8chan'", afirma.

Brennan, en silla de ruedas por una enfermedad, dejó de trabajar en la página web el año pasado, después de que pasara el sitio a un veterano de la Armada estadounidense, Jim Watkins, que dirige el foro junto a su hijo. "He intentado entender tantas veces por qué sigue con ello y no puedo. Después de Christchurch, después del tiroteo del Árbol de la Vida, y ahora después de este tiroteo. Se creen que es muy divertido", critica Brennan sobre los nuevos directores. Sin embargo, advierte, el cierre del sitio "no parará totalmente que ocurran esta clase de acontecimientos, pero no sucederían cada par de meses".

Según publicó la BBC, el sábado, luego del tiroteo, varios usuarios de 8chan comentaron sobre lo “efectiva” que fue la tragedia, o se burlaron del número de asesinados o su origen étnico.

Ningún propietario del sitio se pronunció hasta el momento sobre los ataques, sin embargo el domingo eliminaron de su portada un texto que decía: "Bienvenido a 8chan, la extensión más oscura de internet".

Aunque después de los atentados en Christchurch y California varias voces se alzaron en contra de 8chan, las críticas llegaron más lejos luego del tiroteo en El Paso.

“Grupos de odio”

En el sitio web 8chan los usuarios, que casi siempre participan de forma anónima, pueden crear y moderar sus "tableros" sobre temas que van desde el anime hasta la política o los videojuegos. La única regla de la plataforma es no publicar contenido que sea considerado ilegal en Estados Unidos, como pornografía infantil.

Pero, según publicó la BCC, expertos en “grupos de odio” explicaron que 8chan se convirtió en un espacio para los nacionalistas blancos y creó un lugar de junta para discursos de intolerancia.

Según dijo Brennan en The New York Times creó el sitio como una "utopía de discurso libre", aunque se convirtió en "un megáfono" para los supremacistas blancos, como los atacantes en los tiroteos. "No le está haciendo ningún bien al mundo. Es completamente negativa para todos, excepto para los usuarios que están allí. ¿Y sabes qué? También es negativa para ellos. Simplemente no se dan cuenta", aseguró.

Google eliminó el sitio de sus resultados de búsqueda por violar sus políticas; sin embargo, para los que conocen el sitio se les hace fácil poder ingresar, además de que en Twitter tienen una cuenta verificada con 61 mil seguidores. El domingo publicaron en la cuenta un mensaje en el que explican que Cloudflare dejó caer 8chan, por lo que presentarán “inactividad en las próximas 24-48 horas”, mientras encuentran una solución.

Some of you might’ve read the @Cloudflare news already. They're dropping 8chan. https://t.co/FQJrv9wzvn

There might be some downtime in the next 24-48 hours while we find a solution (that includes our email so timely compliance with law enforcement requests may be affected). — 8chan (8ch.net) (@infinitechan) 5 de agosto de 2019

También tomaron cartas en el asunto varios gobiernos, y algunos proveedores de servicios de internet bloquearon la plataforma.

Epidemia de masacres

El tiroteo masivo el domingo en Ohio fue el número 32 en Estados Unidos en lo que va del año. El Departamento de Justicia del país define un asesinato en masa como tres o más asesinatos en un único episodio, según explicó The New York Times.

Hasta el momento, el que se cobró la vida de más victimas fue el tiroteo en el supermercado en El Paso. El sospechoso, un hombre blanco de unos 20 años, está bajo custodia.

Hasta el ataque en El Paso, el que tuvo la mayor pérdida de vidas fue un ataque en Virginia Beach, en el estado de Virginia, cuando un exsoldado e ingeniero de la ciudad renunció a su trabajo pero ingresó armado al edificio en el que ejercía su profesión y asesinó a 12 antiguos compañeros de trabajo.

La matanza de Christchurch

Un total de 49 personas murieron en marzo en ataques contra dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, según las autoridades, que afirmaron que el autor, Brenton Tarrant, fue identificado como un extremista australiano.

Los ataques tuvieron lugar en esta localidad del la Isla Sur y también dejaron unos 20 heridos graves. Testigos describieron escenas caóticas y cuerpos ensangrentados. Niños y mujeres figuran entre las víctimas mortales. El hombre transmitió en vivo las imágenes mientras llegaba a las mezquitas y asesinaba a los presentes.

El ataque a una sinagoga

Un hombre armado entró en una sinagoga repleta de fieles en el área de San Diego y abrió fuego con un rifle de asalto, matando a una mujer e hiriendo a otras tres personas en el último día de la Pascua judía.

El sospechoso, identificado por la policía como John Earnest, un vecino de San Diego de 19 años, huyó del lugar en auto y fue arrestado poco tiempo después cuando se detuvo y se entregó a la policía.

Los investigadores hallaron un largo texto violento y antisemita escrito por un individuo que se hacía llamar John Earnest, en los sitios de almacenamiento en línea Pastebin.com y Mediafire.com. Los enlaces al contenido de ambas fuentes se publicaron en 8chan. En ese texto, el autor reclamó el crédito por incendiar una mezquita en Escondido, una ciudad a unos 24 kms al norte de la sinagoga atacada.