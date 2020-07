Ursec pidió auditoría para conocer el “punto de partida” del organismo

El directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) resolvió el jueves 2 de julio, en su última sesión, solicitar una auditoría que les permita establecer cuál era el “punto de partida” del organismo al asumir las nuevas autoridades, según confirmó El Observador con fuentes de la Ursec.

Las autoridades de la Ursec ya se pusieron en contacto con la Auditoría Interna Nación, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas encargado del control gubernamental, quien deberá resolver la amplitud de la auditoría y la cantidad de funcionarios que destina a realizarla.

En paralelo a la auditoría, la Ursec se encuentra realizando una investigación administrativa con el objetivo de determinar responsabilidades luego que un exfuncionario sacara y destruyera documentación de la Secretaría General.

Por este caso hay dos causas en la Justicia, en las que el exdirector de la Ursec por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya, figura como indagado, lo que provocó que su venia como director de Antel fuera postergada. Las autoridades de la Ursec (la presidenta Mercedes Aramendía y el vicepresidente Gustavo Delgado) ya recibieron las declaraciones recogidas en la Fiscalía para utilizarlas como insumos en su investigación.

En ambas causas también son indagados el exfuncionario del organismo, un abogado que estaba en pase en comisión, que ingresó el 1 de junio al edificio, cuando ya no trabajaba allí, y destruyó unos documentos en la máquina trituradora, otra funcionaria también en comisión y pareja del abogado, el secretario general Oscar Mecol, una asesora de Cendoya en la Ursec, y el expresidente del organismo Gabriel Lombide, luego de que apareciera su firma junto a la de Cendoya en un papel en blanco.

El hecho que motivó la denuncia fue que el abogado se presentó en Ursec la mañana en la que Aramendía había declarado a El Observador que se había encontrado con una “caja de Pandora” que “es cada vez más oscura y va empeorando”, en alusión a irregularidades detectadas. Agregó que había demoras para autorizar transferencias en la utilización de los servicios, empresas operando en bandas de forma irregular y un “problema gigante” a raíz de la subasta del espectro en 2019, que no contempló un informe técnico que advertía que ya se está ocupando legalmente ese espacio.

La segunda es la causa en la que se investiga una filtración de información desde Fiscalía. Según quedó probado un funcionario ingresó al sistema, sacó copia de la denuncia y se la envió al abogado que trabajaba en Ursec, éste a su pareja, y ella se la mandó a Cendoya. Por este caso fue imputado el funcionario de Fiscalía que filtró la información, quien tras cumplir diez días de prisión preventiva pasó este viernes a prisión domiciliaria.

Además, se le prohibió comunicarse con otro funcionario implicado que aún no declaró ante el fiscal Ricardo Lackner porque está internado por un cuadro depresivo.

En la investigación inicial, llevada adelante por el fiscal Diego Pérez, Inteligencia policial reconstruyó uno de los documentos e identificó un número de expediente que remitió a otro expediente de una denuncia por irregularidades.

Cendoya había declarado que no habló con él el día que se presentó en la Ursec pero la indagatoria probó que sí estuvieron reunidos nueve minutos junto a su secretaria. También se reunieron afuera de la oficina, el 3 de junio. Según declaró el exdirector le pidió para reunirse para saber qué papeles había destruido.

Este viernes Cendoya dijo a El Observador que “en la carpeta fiscal no hay nada de eso (sobre lo de Inteligencia policial). El fiscal está muy preocupado por las filtraciones a la prensa”. Además cuestionó el procedimiento de la presidenta de Ursec por presentar la denuncia sin tratarlo en el directorio. Dijo que “el autoritarismo con el que entró a Ursec es por la presión que tiene” y porque “no está preparada”.

“Dijeron que yo había puesto palos en la rueda, pero al revés, estaba salvando la investigación (...) Yo quería saber qué había en la bolsa porque no me quedaba con la versión con la persona que hizo eso. Me doy cuenta en que tenía razón el tipo este y no rompió nada relevante”, dijo.