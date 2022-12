Uruguay fue perjudicado abiertamente por el arbitraje en el Mundial de Qatar

El fútbol ya no es lo que era. El VAR ya no es lo que vino a ser. Uruguay superaba las fases de grupos y ahora se quedó afuera. Cambia, todo cambia. Lo que no cambia y cada tanto vuelven, son los arbitrajes que nos dejan afuera de una Copa del Mundo.

En el fútbol de los detalles, en el contexto global instalado de la paridad, en el Mundial de los milímetros, Uruguay se quedó afuera perjudicado abiertamente por el juez iraní Alireza Faghani y también por el alemán Daniel Siebert. El primero le regaló a Portugal un penal inexistente: una mano de apoyo colocada por detrás del cuerpo de José María Giménez. Con ese gol extra, Uruguay quedó eliminado de Qatar 2022 pese a ganarle este jueves 2-0 a Ghana. Contra Ghana, el juez le cobró un penal a Uruguay tras un llamado del VAR, pero desestimó sancionarle uno a favor de la celeste por una falta contra Darwin Núñez. En ambas incidencias el árbitro tenía méritos para cobrar penal o para no cobrarlo. Pero en dos situaciones similares cobró dos cosas distintas. Sobre el final, ni siquiera del VAR vieron una clara falta en el área sobre Edinson Cavani. ¿Demasiados errores, no? En el penal cobrado por supuesta falta de Sergio Rochet sobre Mohamed Kudus se vio claramente al jugador ghanés saltando antes del contacto con los guantes del golero. El contacto fue mínimo. ¿Se puede realmente derribar a un atleta con los dedos? El golero de Nacional plantó sus brazos contra el césped y después fue en procura de la pelota. ¿Hubo contacto? Hubo. ¿Determinante para tirar al jugador? De ninguna manera. ¿Evitó ese contacto que el jugador llegara a la pelota? Tampoco. Cuando Rochet lo tocó, la pelota estaba sobre la línea yéndose al saque de arco. El toque no le impidió a Kudus llegar al balón. Nunca iba a llegar. Su toque ya había sido demasiado largo y obviamente lo que buscó -saltando por encima de Rochet- fue buscar un contacto para que el juez le compara penal. Desde el VAR Bastian Dankert, también alemán, y Pol Van Boekel, holandés, le hicieron revisar la jugada. Y el juez compró el penal. ¿Tenía algún motivo para cobrarlo? Un contacto mínimo. Ningún jugador profesional es capaz de reaccionar de la manera en que reaccionó Federico Valverde cuando Rochet atajó el penal si no es porque sabe que realmente lo están perjudicando en forma deliberada. Sin embargo, en el segundo tiempo, el juez desestimó cobrarle un penal a Uruguay en una incidencia donde un defensor tomó a Darwin Núñez fuera del área, luego lo soltó y le cruzó una pierna. ¿Hubo contacto? Sí. Pierna izquierda del defensor contra rodilla derecha de Darwin. ¿Determinante para tirar al jugador? Tal vez más por el forcejeo que por ese contacto pierna-rodilla. ¿Evitó el contacto que el jugador llegara a la pelota? Lo terminó derribando, pero Darwin había ganado la posición como para llegar primero al balón, aunque no para definir porque ya se había abierto demasiado. Desde el VAR, volvieron a advertir al juez. En definitiva, se trataba de una situación similar, un leve contacto que generó un derribo. Sin embargo, el juez ante dos situaciones similares emitió dos fallos diferentes. Fue en ese momento cuando el banco de Uruguay explotó. El preparador físico Óscar Ortega protestó airadamente. Fernando Muslera desde el banco fue el más sacado a la hora de protestar. Por eso tuvo una larga reprimenda de la cuarta árbitra, la japonesa Yoshimi Yamashita. Sobre el final, Edinson Cavani metió un cabezazo peligroso pero el juez asistente Jan Seidel cobró fuera de juego. Estuvo bien cobrado. Antes, el Matador había protestado otro penal desestimado por el alemán y por el cual ni siquiera recibió el llamado del VAR. Hubo infracción. Y clara. Fue el más penal de los tres. Seidu Alidu tocó con el pie abajo a Cavani y lo tumbó impidiéndole meter la diagonal hacia el arco. Uruguay fue perjudicado abiertamente por el arbitraje en este Mundial. No es algo nuevo. Se han escrito ríos de tinta de la mano de Dios de Diego Armando Maradona a los ingleses. Ni que hablar de la mano sancionada de Luis Suárez contra Ghana en 2010. Pero mucho menos se ha hablado de esta mano de Karl-Heinz Schnellinger de Alemania contra Uruguay en Inglaterra 1966, en cuartos de final, cuando el partido estaba 0 a 0. Tal vez, algún incauto lector ni siquiera la haya visto jamás. También allá por México 1986 Uruguay acunó un récord insólito al recibir la expulsión de un jugador a los 56 segundos de juego, récord histórico de los mundiales. Fue Joel Quiniou quien decretó la expulsión express por una falta de José Batista sobre Gordon Strachan por una infracción que fue una caricia en comparación con otras faltas que se vieron en ese Mundial y en algunos posteriores. Cada tanto, los errores arbitrales castigan a Uruguay en los mundiales. Las frías matemáticas dicen que por uno de esos errores Uruguay se queda afuera. El gol de más de Portugal. El de menos por uno de los penales que hoy no fueron sancionados. Los que vimos al equipo de Diego Alonso sabemos de sobra que hay motivos más profundos: la escasa ambición mostrada ante Corea del Sur, el absurdo planteo táctico exhibido ante Portugal, sentar en el banco a Giorgian De Arrascaeta más de un partido y medio, hacer mal los cambios, frenar el vuelo que le había dado a Federico Valverde. Sin embargo, los jueces también hicieron lo suyo: cuatro penales (dos a favor, dos en contra). ¡Y con VAR! Ese que vino a cazar elefantes y anda encontrando hormiguitas milimétricas de offsides por el largo del pelo de las axilas o pelotas que no se fueron afuera por la punta de un pastito pintado de blanco. El festejo de Valverde en la cara, la forma en que gestionó las amarillas del encuentro tolerando una falta de atrás grosera sobre Luis Suárez sin sacar amarilla y amonestando después al uruguayo por patear una pelota dejaron al descubierto que el alemán Siebert nunca tuvo el control del partido. Este tipo no puede volver a arbitrar en este Mundial. Bueh, o sí...