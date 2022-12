Cristiano, Messi y Darwin Núñez: los distintos criterios de la FIFA para cobrar penales en el Mundial 2022

Uruguay le ganaba 2-0 a Ghana y no encontraba la pelota en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. En una jugada por el centro un balón en alto fue anticipado por Darwin Núñez, que avanzó al área rival.

Cuando ya solo le quedaba en frente el golero Lawrence Ati-Zigi, Daniel Amartey se cruzó frente al delantero uruguayo, quien cayó en el área y protestó por un penal.

El árbitro alemán Daniel Siebert desestimó en primera instancia la falta, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada.

En la repetición se puede ver que Amartey no desestabiliza en la zona baja a Núñez, y no se ve ningún agarrón en la parte superior del cuerpo del uruguayo. El alemán vio la jugada y 3 minutos después de la incidencia dijo que no fue penal.

Fue el segundo penal que un árbitro desestimó luego de revisar el VAR en el torneo.

Cuando terminó el partido, con una victoria de Uruguay por 2-0 que no le bastó para clasificar a la fase final del torneo, Siebert y la terna arbitral se fue increpada por los jugadores uruguayos, que también le protestaron por un penal contra Edison Cavani que el árbitro principal no revisó.

Los penales que no fueron, pero cobraron

El Mundial de Qatar ha tenido varios penales que no fueron.

El primero que pitaron y no fue ocurrió en el partido entre Portugal y Ghana: Cristiano Ronaldo disputó una pelota con Mohammed Salisu, que le quitó la pelota. Sin embargo, el árbitro vio un desplazamiento en la parte superior del cuerpo y cobró penal, sin revisar la jugada. Cristiano Ronaldo puso el 1-0 en el partido.

La FIFA incluso reconoció un error en otro penal que cobró a Portugal, en este caso contra Uruguay. Bruno Fernandes avanzó contra el área uruguaya y dio un pase entre los caños de José María Giménez. La pelota dio en la mano de apoyo de Giménez, que todavía no había llegado al suelo.

Las reglas determinan que si una pelota pega en una mano de apoyo no es pasible de penal, pero el árbitro Alireza Faghani cobró la pena máxima tras revisar la jugada en el VAR. Bruno Fernandes anotó el 2-0, un gol que fue clave para la posterior eliminación de Uruguay.

Otro penal dejó más dudas que certezas: el de Wojciech Szczęsny contra Lionel Messi en el encuentro entre Argentina y Polonia. Szczęsny salió a cortar un centro, pero impactó la cara de Messi con su puño. Después de una revisión en el VAR se cobró penal, que el golero polaco le atajó a Messi.