Uruguay tiene su primer unicornio: dLocal valuada en más de US$ 1.000 millones

La plataforma de pago dLocal se convirtió en el primer unicornio uruguayo, esto quiere decir la primera startup en ser valuada en más de US$ 1.000 millones. A raíz de una inversión de US$ 200 millones liderada por la firma de capital General Atlantic, se valuó a la empresa en US$ 1,2 mil millones, "convirtiéndose no solo en el primer unicornio de Uruguay, sino también en una de las empresas latinoamericanas de tecnología financiera de mayor valor que respalda el crecimiento de los comerciantes globales en los mercados emergentes", anunció la compañía en un comunicado.

Para el director ejecutivo de Endeavor la novedad debe ser un motivo de orgullo para el país y es "genial" para el ecosistema emprendedor uruguayo. Morixe señaló que pone a Uruguay en una "zona de privilegio" si se calcula per cápita y se tiene en cuenta que Brasil tiene menos de 15 unicornios, Argentina cuenta con 6 y Colombia uno. "Además muestra que se pueden lograr estos hitos desde Uruguay, ya que es una empresa fundada y con su cuartel general en Uruguay, con sus fundadores viviendo en Uruguay. Es un un mojón. Y estoy convencido de que hasta la salida a la bolsa no para", comentó. Los fundadores de la plataforma, Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, son "Emprendedores Endeavor". dLocal fue fundada en 2016 y ha logrado un crecimiento orgánico anual de más del 100% durante los últimos cuatro años brindando servicios a empreas de comercio electrónico global. Atiende a 450 empresas en 20 países, con conectividad a más de 300 métodos de pago alternativos. El reciente impulso de dLocal se ve subrayado por el éxito de nuevos negocios en mercados adicionales de alto crecimiento, incluidos India, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. Sus clientes globales incluyen Amazon, DiDi, Gearbest, Nike, Shopify, Spotify, Uber, Visa / Earthport, Zara y muchos otros. Leé también Member Ceo de dLocal: "Tuvimos la suerte de estar en el lado correcto de la economía" El CEO de dLocal, Sebastián Kanovich subrayó que más allá del estatus de unicornio, la empresa está "expandiendo el acceso y ayudando a los mercados emergentes a conectarse con el comercio electrónico, creando tecnología de pago confiable adaptada a las necesidades locales específicas" y haciendo crecer su presencia global. Precisamente dLocal utilizará este nuevo financiamiento para acelerar la expansión global, apuntando a 13 nuevos mercados durante los próximos 18 meses, incluidos países de América Central, África y el sudeste asiático. Este mes se conoció que Spotify Premium comenzó a usar la plataforma de pago 360 de dLocal para clientes en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. También recientemente se supo que dLocal está trabajando con Zara en Uruguay y Paraguay, lo que le permite a Zara aceptar pagos con tarjetas de crédito locales con la opción de pagos mensuales. Por su parte, el director gerente y Jefe de América Latina de General Atlantic, Martín Escobarri. dijo creer firmemente en "el potencial de dLocal como empresa transformadora en el espacio de los mercados emergentes ". “Gracias a nuestro trabajo anterior con las principales fintechs mundiales, conocemos bien el sector de las soluciones de pago y podemos aportar una experiencia práctica y profunda a medida que dLocal se establece como un socio de elección para los comerciantes globales que buscan soluciones a medida adaptadas específicamente a sus necesidades en una variedad de geografías únicas", agregó.