Uruguay y México llevarán a la ONU propuestas de diálogo en Venezuela, según canciller chavista

Delegados de los gobiernos de Uruguay y México entregarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sus propuestas de diálogo para intentar resolver la grave crisis política de Venezuela, informó este lunes el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

"Hay propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo" por parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, así como de representantes de la Comunidad del Caribe, que se reunirán en las próximas horas con Guterres, dijo Arreaza a la prensa. Esos emisarios le transmitirán un "mensaje de diálogo" para "buscar con Venezuela no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación al derecho internacional", aseguró el ministro.

El pasado jueves, Guterres abogó por un diálogo para "evitar una escalada que llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para el pueblo de Venezuela y para la región". La crisis venezolana se agravó tras la autoproclamación el pasado miércoles como presidente interino del jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, reconocida por Estados Unidos y varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia.

Antes, el Legislativo había declarado "usurpador" al presidente Nicolás Maduro. México y Uruguay, que no han reconocido a Guaidó, plantean una negociación que llegaría tras cuatro intentos fallidos desde 2014.

En medio de las tensiones se han registrado protestas y disturbios que dejan 35 muertos y 850 detenidos en la última semana. "Los demás gobiernos irrespetan su Constitución y el presidente López Obrador la respeta, hace lo que es debido", expresó Arreaza, celebrando lo que llamó una posición "no entreguista" a los intereses de Washington.

El pasado viernes, Maduro se declaró dispuesto a reunirse con Guaidó, pero el líder parlamentario aseguró que no se prestará a "un falso diálogo". "Maduro está dispuesto a dialogar. Si es dentro de 15 minutos, nos reunimos. Si es mañana, nos reunimos. Si es la próxima semana, nos reunimos", insistió este lunes Arreaza, quien reiteró los llamados a un encuentro entre el mandatario socialista y su par estadounidense, Donald Trump.

El gobierno venezolano y la oposición han emprendido cuatro negociaciones fallidas, la última entre diciembre de 2017 y enero de 2018 en República Dominicana, que fracasó entre acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos.

Fuente: AFP