Una startup para "hacer dedo" de forma virtual: cómo compartir traslados y dividir costos

La chispa emprendedora de Renzo Costanzo está encendida desde que es un niño.

Según dijo en entrevista con Café & Negocios, siempre supo que quería desarrollar la solución para algún problema y hace poco más de medio año comenzó a hacerlo.

Tanto él como su tío —y posterior socio—, Germán Mazzarino, identificaban un problema en el costo y en la comodidad de los trayectos de larga distancia por lo que apostaron por desarrollar una plataforma que permitiera a las personas compartir vehículos y dividir costos en este tipo de viajes: Viatik.

Comenzaron con una propuesta que el joven emprendedor definió como idealista, pero que poco tiempo después pudieron bajar a tierra gracias al apoyo del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT.

Según contó Costanzo, luego de que definió el problema sobre el que quería trabajar, se mudó a la capital del país y comenzó a estudiar ingeniería en sistemas en esta universidad. Entonces accedió a la ayuda del centro ya mencionado, y también conoció a quién se convertiría en el tercer socio de la plataforma: Gonzalo Aszyn: “Le dije que tenía una idea para hacer un emprendimiento porque creí que le podía interesar”, señaló el emprendedor, quien también le sugirió a su compañero de clase que aprendiera a programar así lo ayudaba a desarrollar la plataforma.

Aszyn comenzó su aprendizaje de programación, mientras que Costanzo —junto a su tío—, presentó la idea en el CIE. “Cuando estábamos desarrollando el mínimo producto viable, Gonzalo terminó su curso de programación por lo que le conté la idea —que aún no conocía—, le encantó y efectivamente se sumó al equipo”, sostuvo el joven emprendedor.

Aszyn, por su parte, y consultado sobre qué lo incentivó a formar parte de este emprendimiento, dijo: “Cuando imaginaba mi futuro, no me imaginaba en un trabajo tradicional. Cuando Renzo vino con esta idea, la verdad es que yo estaba con ganas de empezar a trabajar en algo, y la idea de una oficina no me copaba tanto por eso le dije que me quería sumar a él”.

Entonces fue al CIE, y en conjunto con su compañero comenzaron a programar la plataforma. Meses después lanzaron Viatik; la plataforma que conecta conductores con acompañantes para compartir gastos en un trayecto de larga distancia que se volvió una realidad.

De hecho, el diferencial de esta plataforma es que el conductor puede ahorrar hasta un 80% de los peajes, y el acompañante puede llegar a su destino por un precio 40% más barato que el pasaje de ómnibus. En cuánto al precio de los viajes, Costanzo explicó que lo suele poner el conductor, pero que al publicar un viaje en la plataforma se le recomienda un precio, que es el que suelen cobrar los demás usuarios. "El usuario puede cambiarlo un poquito porque entendemos que no es lo mismo viajar en un auto que gasta mucho o en uno que no tanto, pero la nivelación tiene un límite porque la idea no es que el conductor gane plata sino que ahorre".

A modo de ejemplo de los precios, el pasado viernes un viaje desde Montevideo hasta Punta del Este rondaba entre $210 y $220.

El presente de Viatik

Lanzaron la página web el 18 de julio, y desde entonces están en un proceso de no parar: “Seguir desarrollando para mejorar la plataforma, difundirla, de todo un poco”, afirmó Costanzo.

Y gracias a este, Viatik logró crecer tanto en cantidad de usuarios como en cantidad de personal en pocos meses. Según contaron los emprendedores en entrevista con Café & Negocios, empezó con una pequeña base de usuarios que creció hasta un aproximado de 3.000 en diciembre, y 6.500 en enero.

Actualmente Viatik opera en Uruguay, y también permite que personas puedan compartir gastos en viajes de nuestro país a Buenos Aires, Porto Alegre y más.

Como consecuencia de este desarrollo, se expandió el equipo de trabajo en el emprendimiento: empezaron los tres socios y hoy ya son siete los empleados de Viatik.

En referencia al proceso de crecimiento, los emprendedores también dijeron que tuvieron —y aún tienen—, obstáculos pero sostuvieron que cada día termina con nuevas anécdotas y aprendizajes más que útiles para toda la vida.

“Lo que uno menos se imagina es el tiempo que le tenes que dedicar”, afirmó Costanzo, que recordó que hace pocos días, mientras estaban de vacaciones con amigos, habían hecho planes para salir, pero no salieron porque se quedaron hasta las cinco de la mañana trabajando porque tenían que terminar algo.

“Es así constantemente, por lo que es muy complicado hacerlo solo. En mi caso, el apoyo de Gonzalo me sirvió mucho porque mi tío vive en Salto”, indicó. “Ayuda bastante estar los dos en la misma situación, y acompañarse en todo el trayecto”, dijo, por su parte, Aszyn.

El futuro de Viatik

"Como suele suceder con las startups en su inicio, no seremos rentables por un año o dos, dependiendo de qué tan ambiciosos seamos con el crecimiento", afirmó Costanzo, que también explicó que en el momento en que puedan rentabilizar esto el modelo de negocio será en base a una comisión por cada reserva, por ejemplo: si una persona va Maldonado y el precio del conductor es $200, a través de la app lo cobramos $220.

De todas formas, ese es el futuro de Viatik en el largo plazo. Actualmente, los emprendedores están en búsqueda de venture capital para escalar más el emprendimiento: "Que sea algo más más usado, para que luego sea un negocio rentable", según el joven emprendedor.

A modo de conclusión, Costanzo sostuvo que actualmente Viatik tiene una base de 6.500 usuarios, y planean tener por lo menos 10 veces más para finales de este año.

La seguridad en los viajes compartidos

En cuánto a la seguridad que tienen los usuarios de Viatik, Aszyn explicó que cuando un conductor se registra en la plataforma debe incluir tanto su información como la de su vehículo. Además, dijo que luego de cada viaje se le manda un formulario a quienes formaron parte para que califiquen su experiencia y —en el caso de los que viajaron como acompañantes—, el estado del auto.

Por su parte, Costanzo dijo que Viatik es como una red social en la que cada quién crea su perfil con una imagen y una descripción de quién es, y eso lo pueden ver los demás participantes.