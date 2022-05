Uruguayos formados en ciencia de datos resuelven problemas para autismo, forestación y ganadería

El dron vuela. Toma imágenes de una plantación forestal y registra también datos de coordenadas. Y luego… ¿qué se hace con esta información? Se podría aprovechar las imágenes para saber si los árboles están creciendo al ritmo esperado o para detectar malezas que perjudiquen su crecimiento, todo esto, inevitablemente, con el uso de la ciencia de datos (data science).

Un grupo de egresados de la Maestría Profesional en Ciencia de Datos de UTEC —que se dicta con el soporte académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)— desarrolló un sistema para elegir la mejor ruta para recoger la cosecha de madera en entornos sin caminería. Permite ahorros y cálculos de caminos óptimos para la recolección de madera. Ocurre que actualmente las empresas forestales no cuentan con una solución que permita la automatización y optimización en el cálculo preciso de la distancia de extracción promedio. Este cálculo lo hacen de forma manual.

Recién terminaron el desarrollo con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y ahora vendrá la etapa de salir a venderlo en Uruguay y la región, inicialmente con foco en plantaciones voluminosas como las de la industria celulósica. El equipo está formado por el ingeniero agrónomo Santiago Ferrando y por el licenciado en biología Martín Fernández, el ingeniero en sistemas Nicolás Mazza y el ingeniero químico Daniel Jorge. Los últimos tres formaron además su propia empresa para pensar, crear y vender soluciones con ciencia de datos.

La maestría tiene formación ligada a emprender, algo que para Ferrando fue clave, mezclar “la experiencia de UTEC con el know how del MIT” y con un enfoque emprendedor. “Antes no tenía muchos elementos para salir a vender productos hechos con ciencia de datos. Ahora sé cómo hacerlo, cómo hablarle a las organizaciones y las empresas para mejorar la productividad, reducir costos o ser más eficientes”, contó Ferrando dejó el trabajo corporativo y fundó también su propio negocio con data science para el agro.

La ciencia de datos “es la oportunidad que tienen hoy las empresas para diferenciarse” en los más diversos rubros de actividad y “sacarle provecho a los datos y sacarles el jugo”, agregó Ferrando. En definitiva se trata de tomar información y poder usarla toda en tiempo oportuno para la toma de decisiones. Es que con ciencia de datos se pueden resolver todo tipo de problemas. De hecho este es solo uno de varias soluciones a problemas en las que Ferrando trabaja con ciencia de datos.

Autismo, ganado y ciencia de datos

Al ser papá de un niño con trastorno del espectro autista, el ingeniero agrónomo de 42 que vive en Tacuarembó conoce de cerca la problemática y sobre todo la necesidad de las familias del interior. El trabajo final de la maestría de UTEC la realizó junto con la economista Patricia Filluelo, la licenciada en Bioquímica María Eugenia Pastor, el analista en Administración Germán Tejería y los ingenieros en Computación Marcos Begerez y Rodrigo Ríos.

Se trata de una aplicación que mediante un cuestionario inicial e información sobre la conducta del niño, realiza recomendaciones sobre terapias o medidas sencillas de conducta de forma personalizada, para cada niño o niñas. Es un sistema inteligente que mediante un algoritmo similar al que usa Netflix, caracteriza las conductas de los niños en clusters, grupos, y recomienda según la estrategia indicada para cada perfil. El desarrollo involucró a médicos especializados en el tema y en 2022 será testeado en su usabilidad. El objetivo en este caso no es la venta sino hacerlo disponible de forma gratuita sobre todo pensando en aquellas familias del interior con poco acceso a terapias.

Tan abiertas son las posibilidades que brinda la ciencia de datos que Ferrando, junto a dos egresados extranjeros de la maestría, uno de Argentina y otro de Colombia, ahora trabajan sobre una solución para la gestión del ganado que se produce a corral (feedlot) y se encuentra en etapa de desarrollo.

Especializado en el área forestal con experiencia en el área de innovación y desarrollo, Ferrando recuerda cómo llegó a UTEC.

“Empecé a investigar y escuchar hablar de los ‘científicos de datos’. Un día leí de UTEC y el MIT y de su maestría en data science. ¿Habrá que saber mucha computación para hacer este máster? ¿Un ingeniero agrónomo cumple con los requisitos?”, recordó Ferrando sobre sus dudas iniciales. Solo unos cursos introductorios extra para reforzar sus conocimientos acabaron por colocarlo en el primer día de clase en UTEC en una mesa con una economista, una licenciada en genética, un ingeniero mecánico y otro de sistemas.

Inscripciones abiertas hasta el 25 de mayo

La Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) con el soporte académico del MIT surge con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las inscripciones para la tercera generación de estudiantes está abierta hasta el 25 de mayo en la página web de UTEC y hasta el 16 de mayo se reciben postulaciones para las becas. Por inscripciones y becas, en este enlace.