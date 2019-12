Uruguayos pasan a la final de un concurso mundial de la NASA

Un equipo uruguayo clasificó a la final del Space Apps Challenge, un evento que busca brindar soluciones a problemas que sufre la Tierra y a la exploración en Marte.

Todo comenzó en octubre. Ese mes se dio inicio a un certamen global, que se realiza desde 2012, y que invita a equipos de estudiantes (de 15 años en adelante), programadores, científicos, diseñadores, emprendedores, artistas a responder a algunos de los "desafíos más apremiantes de la época". Participaron más de 29.000 personas de 71 países del mundo.

Uruguay fue una de las sedes mundiales del evento. Se realizaron en cuatro localidades: Fundación Los Pinos en Montevideo, y en los Institutos Tecnológico Regional de UTEC en Fray Bentos, Rivera y Durazno.

Durante 48 horas, los participantes (unos 200 en Uruguay) tuvieron que utilizar datos proporcionados por la NASA para crear soluciones innovadoras a desafíos vinculados al espacio y a la vida en la Tierra. Este año, el tema fue "Exploring Near and Far" (Explorando cerca y lejos) y contuvo cinco categorías que tenían 25 desafíos en total.

La idea era armar un equipo, elegir un desafío y trabajar sobre él para resolverlo, señala el sitio web de NASA Space Apps Challenge. Una vez terminado el evento se calificaron los proyectos con jurados locales y se seleccionaron dos equipos ganadores que pasaron a ser calificados por jurados internacionales. En esa calificación internacional, se eligieron 36 equipos del mundo y uno de ellos fue el uruguayo. Estos jueces son líderes y ejecutivos de la agencia aeroespacial estadounidense con una variedad de experiencia en el tema.

En la próxima instancia, el jurado internacional elegirá a seis ganadores que obtendrán una invitación para conocer las instalaciones de la NASA y a presenciar el despegue de un cohete en el Kennedy Space Center en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes son y cuál es el proyecto?

El grupo uruguayo destacado está conformado por Ignacio Hounie, Juan Elenter, Franco Marchesoni y Franco Donnangelo. Son estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

La idea consiste en encontrar maneras inteligentes de completar valores faltantes en bases de datos que tiene la NASA. Luego de completarlas, cuando entrenen algoritmos de inteligencia artificial con esas bases de datos, estos valores brinden predicciones certeras.

"El problema de la falta de datos es bastante común ya que muchas veces la fuente de estos datos son sensores lejanos y en la transmisión los datos se pueden corromper o perder", dijo a Cromo Juan Elenter.

El joven comentó que la idea puede parecer compleja, pero tiene conceptos "muy simples". "Empezamos con la pregunta ¿por qué un niño de cinco años puede completar tranquilamente el color de píxeles faltantes en una foto pero nos resulta casi imposible completar un número en una tabla de Excel gigante con 47 columnas y 100 mil filas?", dijo.

Entonces, se les ocurrió utilizar una herramienta muy poderosa para procesar imágenes y detectar estructuras: el cerebro. "Básicamente, agarramos esas tablas de Excel no intuitivas y las pasamos a una representación visual en tres dimensiones (...) Luego, con varias de estas representaciones visuales intuitivas hacemos juegos para que la gente complete los datos faltantes, utilizando el poder de procesamiento del cerebro. Al final, el truco está en saber cuál de estas representaciones visuales es la mejor", comentó.