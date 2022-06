"Usted es un error de la democracia": el cruce entre Patricia Madrid y César Vega en Polémica en el bar

La emisión de este domingo de Polémica en el bar tuvo un momento picante cuando la periodista Patricia Madrid tuvo un cruce con el diputado César Vega, representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), a causa de la postura del legislador sobre la pandemia de covid-19.

Si bien antes en el programa ya habían tenido un intercambio por su diferencia de posturas en el debate entre productos orgánicos y los transgénicos, que también incluyó al periodista Nicolás Lussich, el momento más intenso del debate llegó más adelante, cuando la discusión del programa que conduce Jorge Piñeyrúa pasó a centrarse en la pandemia, las vacunas y el uso de tapabocas.

Vega planteó como "teoría" que el virus se confeccionó para vender vacunas, y cuestionó su efectividad planteando la velocidad con la que se produjeron, y aseguró que hay niños uruguayos "postrados" por haberse dado la vacuna.

El panel del programa inmediatamente lo cuestionó: Julio Ríos ejemplificó que contrajo la enfermedad dos veces: la primera vez antes de vacunarse y la segunda con tres dosis, y contó la diferencia en cómo lo impacto el virus en ambos casos, y cómo fue mucho más leve la segunda vez, mientras que Robert Moré le planteó la necesidad de vacunarse para retomar una vida social similar a la anterior a la de la irrupción de la pandemia.

“Su actuación como legislador ha sido una vergüenza (…) Lo que usted está haciendo, desinformando a la población, atenta a la salud pública.” @PatriciaJMadrid pide la palabra en el debate de esta noche. 🗣📺#PolémicaEnEl10 @canal10uruguay pic.twitter.com/7JHufZZNAA — Polémica en el Bar | Uruguay (@UyPolemica) June 6, 2022

"Tenemos un muerto por día por vacuna en Uruguay", afirmó Vega, una cifra obtenida por una presunta extrapolación de datos de Estados Unidos, y volvió a plantear el caso de los niños postrados, a lo que Lussich le pidió que explicara qué les había pasado. Vega no respondió la consulta, y desvió el tema.

Madrid comenzó diciendo "vengo escuchando a Vega desde que comenzó la pandemia en 2020, y me parece una absoluta falta de responsabilidad de su parte. Usted es un legislador que no ha hecho otra cosa desde el comienzo de la pandemia que desinformar, desestimular las medidas de este gobierno, promover medidas que van en contra de la salud pública. Ha sido realmente una verdadera vergüenza su actuación como legislador".

La periodista continuó: "De esos datos que dice que extrapola de Estados Unidos no tiene prueba alguna, no ha demostrado nada sobre lo que dijo de los niños afectados por la vacuna. Lo que nos ha mostrado de una forma irresponsable y faltándole el respeto al Parlamento cuando mostró a aquellas personas imantadas, con cucharas en el pecho, que en la edad y la memoria que tengo no recuerdo algo de igual falta de respeto".

"Usted es un error de nuestra democracia", concluyó Madrid. "Usted atenta contra la salud pública. Hay cosas que pueden resultar graciosas o simpáticas, pero en mi caso no, a mí me produce un profundo dolor tener que salir a revertir lo que usted ha dicho y que no tiene respuestas en las que ampararse".

"Yo lamento tu profunda ignorancia", le respondió el diputado. "Ya veo que no estudias mucho", comentó con ironía.