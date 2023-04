UTE: Brasil subió los precios y ahora importar energía cuesta el doble

El sábado 4 de febrero, y con la sequía pegando fuerte, Uruguay comenzó a importar energía eléctrica desde Brasil. Los excedentes que tenía disponible el vecino norteño sirvieron para disminuir fuertemente el uso de centrales térmicas en días de alta temperatura y con incrementos de consumo.

Durante buena parte de febrero UTE compró la energía brasileña a US$ 58 MWh. Entrado el mes de marzo el precio aumentó y pasó a ser de US$ 92 MWh. Ahora el valor de comercialización volvió a corregirse y se duplicó respecto al precio original.

La semana pasada Brasil comunicó que la disponibilidad de energía de vertimiento turbinable a US$ 90 MWh era poca, y sólo era posible que hubiera ofertas en horas de la madrugada, según supo El Observador. Eso llevó a que las autoridades uruguayas hicieran gestiones para seguir importando energía, pero bajo otras condiciones.

Finalmente, esta semana se obtuvo una oferta por una potencia aproximada de 198 MW, y de energía térmica que se pagará un precio aproximado de US$ 120 MWh. Ese aporte estará vigente por siete días, entre las 07:00 de la mañana y las 00:00 horas.

Si bien el precio que ofrece Brasil se encareció, todavía sigue siendo conveniente para UTE. Los costos variables de generación térmica son superiores, y hoy se ubican en el eje de US$ 150 MWh para motores de Central Batlle, US$ 183,3 MWh para el Ciclo Combinado cerrado, y US$ 247 MWh para la central de Punta del Tigre, por ejemplo.

En los primeros tres meses del año Uruguay importó energía por un total de 579 GWh, y el 98% fue de origen brasileño. Esa energía cubrió aproximadamente el 25% de la demanda en febrero, el 30% en marzo.

Eólica, térmica y represas

Tras dos primeros meses de escasos aportes de agua, la generación de la represa de Salto Grande mejoró durante el mes de marzo, aunque siguió con caudales bajos del orden de 1.500 metros cúbicos por segundo. Esto es inferior al promedio histórico para ese mes, de unos 3.700 metros cúbicos por segundo.

La represa tenía aportes de 1.189 metros cúbicos por segundo este martes, y contaba con cinco turbinas en funcionamiento. El nivel del embalse de Salto Grande se encuentra en 32,48 metros, según datos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En cuanto a la generación térmica, datos de UTE muestran que en el primer trimestre de 2023 se utilizó el ciclo combinado, la central de Punta del Tigre, y en menor medida motores de Central Batlle. El encendido de estas centrales insumió el uso de 160 mil metros cúbicos de combustible (en su amplia mayoría gasoil), equivalente a unos US$ 140 millones, según cálculos de El Observador.

Los pagos por combustible que realizó el ente en los primeros dos meses del año fueron de US$ 81 millones. Otra parte del combustible utilizado se había comprado a finales de 2022 como reserva.

La previsión de combustibles en el Costo de Abastacimiento de la Demanda (CAD) para el año es de US$ 174 millones. Los pronósticos apuntan a que desde mayo se incrementen las lluvias, según dijo días atrás a El Observador, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Con ello disminuiría el uso de combustible fósil y aumentaría progresivamente la producción de las represas hidroeléctricas.

En el caso de la generación eólica, tuvo un comportamiento normal para la época, al margen de bajas puntuales de producción que ocurren comúnmente en horas del mediodía y en jornadas de mucha claridad. Cuando eso pasó hubo que despachar otras fuentes para llegar a las potencias requeridas, entre ellas térmica e importación.

En lo que va del año el 35,4% de la demanda fue abastecida con energía eólica, energía térmica (21%), importación (18%), hidráulica (14,7%), biomasa (6,9%) y solar (4%), según datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).