UTE hará campaña contra los colgados: "No está bien robar energía si la podés pagar", dijo su presidenta

UTE emitirá una nueva campaña publicitaria para instar a abonar a aquellos que, pudiendo hacerlo, no pagan lo que consumen a la empresa y alertará sobre inspecciones y sanciones. El robo de esa energía le implica una pérdida al ente por unos US$ 100 millones anuales.

“Si no está bien que tu hijo traiga un útil de la escuela que no es suyo, si no está bien robar en un supermercado, hay que decirle a la gente que no está bien robar energía si la podés pagar”, dijo Silvia Emaldi, presidenta de UTE, en entrevista con Diario del Este.

En total, las pérdidas anuales de la empresa rondan los US$ 300 millones. Una parte corresponde a pérdidas técnicas que son solucionables si se incorporara tecnología, un 30% de personas vulnerables que recibirán bonos especiales, pero hay otro porcentaje de personas que no cumplen con su deber y generan pérdidas por US$ 100 millones “que terminamos pagando todos”, aseguró la presidenta de UTE. Algunos de estos clientes irregulares directamente se cuelgan en forma ilegal de la red, mientras que otros manipulan los contadores para maquillar su consumo real.

Para los sectores vulnerables, que actualmente son 100 mil personas, habrá un plan de inclusión social que consistirá en bonos de energía eléctrica. Garantizarán la seguridad del suministro de energía por pagos “muy módicos”, pero tendrá límites de consumo. “A veces, en hogares sumamente precarios se nota tres o cuatro veces más consumo promedio que el de clientes residenciales”, expuso la jerarca. Este proyecto lo llevarán adelante junto al Ministerio de Industria y el Ministerio de Desarrollo Social.

Mejorar el servicio en los sectores productivos

La directiva de UTE se trazó la meta de mejorar la llegada de energía a los sectores productivos en todo el país. Una de las formas será mejorar la red de distribución energética y requiere una inversión de US$ 200 millones. Existen casos en los que la capacidad de producción puede mejorar hasta un 80%.

Además, pretenden acelerar la instalación de red eléctrica a 2.500 familias que aún no disponen de acceso. La intención es hacerlo a través de líneas tradicionales, mediante kits solares o reforzando redes de media tensión.