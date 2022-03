Por la exportación de energía, UTE registró ganancias por US$ 396 millones en 2021

El Directorio de UTE aprobó el martes el balance de la empresa correspondiente a 2021. Los números indican que la empresa pública terminó el año con ganancias por $ 17.262 millones, equivalentes a unos US$ 396 millones, informó a El Observador la presidenta del ente Silvia Emaldi.

El resultado indica una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) que fue de 13,65%, uno de los mayores niveles de los últimos años. Ese ratio había sido de apenas 2,42% durante el ejercicio de 2020.

Las utilidades millonarias se explican en un 80% por las exportaciones de energía a Brasil que tuvieron un año récord. También se registró un incremento de la demanda interna que estuvo en el orden de 3%.

La comercialización al exterior se dio de manera ininterrumpida desde enero, pero cobró fuerza especialmente a partir de julio, cuando Brasil vio acentuado el déficit hídrico que azotó al sur de su territorio y que golpeó a la generación de sus represas hidroeléctricas.

El crecimiento de las ventas externas de energía también se reflejó en el costo de abastecimiento de la demanda (CAD) que ascendió a US$ 776 millones. De esa cifra, US$ 308 millones correspondieron a gasto en combustibles. Hubo US$ 133 millones (43%) de ese combustible que fue para generación de exportación, y los restantes US$ 175 millones (57%) para cubrir la demanda interna. El 34% de la energía exportada fue de origen térmico y el 66% fue de origen renovable.

“La situación hidrológica de las cuencas del río Uruguay y río Negro a lo largo de 2021 fue evolucionando desde normal/Niña débil a principio de año, trascurriendo por situaciones normales moderadamente húmedas a mitad de año, hasta consolidarse una seca extrema en ambas cuencas sobre fin de año”, relató Emaldi

Por su parte, la caja de la empresa terminó el año con US$ 316 millones. El año pasado UTE realizó transferencias a rentas generales por US$ 70 millones, y en febrero de 2022 transfirió otros US$ 116 millones a cuenta del último ejercicio, según lo había solicitado en noviembre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Cancelan deuda con Ancap

Por otro lado, Emaldi informó que en los próximos días quedará cancelada la deuda que mantiene la empresa con Ancap por la compra de combustible para generación de energía para exportación.



“Eso ya lo arreglamos a través de una operación financiera. Ya está haciendo los trámites Ancap para cobrarlo en el Banco República. Espero que sea en estos días que ya lo cobre”, afirmó Emaldi.



El semanario Búsqueda informó la semana pasada que UTE mantenía con Ancap una deuda equivalente a unos US$ 50 millones, y que la petrolera venía reclamando porque su espalda financiera en abril estará muy exigida con el pago de dos embarques de crudo.