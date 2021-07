UTEC desembarca este año con cursos cortos en Lavalleja y Cerro Largo

La Universidad Tecnológica lanzará este año nuevos cursos en Lavalleja y Cerro Largo. Según informaron los consejeros del organismo en el Parlamento, comenzarán con cursos cortos en el último trimestre, contaron a El Observador participantes de la comisión de Diputados de Presupuesto integrada con Hacienda, que analiza la Rendición de Cuentas.

"Vamos a estar en plena plaza de Minas como primera etapa y vamos a empezar con la primera oferta en ultimo trimestre del 2021", informó el consejero Rodolfo Silveira.

El consejero Andrés Gil señaló que se va a realizar un bootcamp –un entrenamiento intensivo– en emprendedurismo e innovación y un programa de jóvenes innovadores. Agregó que con estos cursos se estarán dando "los primeros pasos para la creación del Instituto Tecnológico regional este (ITR Este)”.

Recientemente finalizó uno en San José con 30 cupos y sin costo, para aprender a programar en diez semanas en los lenguajes más demandados del mercado (JavaScript, React, NodeJS). Previo a eso, UTEC realizó un estudio y relevó qué necesitan las empresas en Uruguay y por eso se decidió abrir un entrenamiento intensivo que combina programación y habilidades blandas como la creatividad y la resolución de problemas.

A su vez, Lavalleja es uno de los departamentos con mayor tasa de desempleo en su población joven; mayor tasa de migración interna neta en la región; y no cuenta con oferta educativa universitaria terciaria. Según estimaciones a estudio del organismo existirían en Lavalleja cerca de 650 jóvenes de entre 17 y 25 en condiciones de iniciar estudios terciarios.

Gabriel Delpiazzo, asesor jurídico de UTEC, afirmó en el Parlamento que trabajaron con los gobiernos de Lavalleja y Cerro Largo para concretar la instalación planificada. Un convenio de cooperación firmada por el jefe comunal Mario García este miércoles, aprobó el arrendamiento de un local para la sede de UTEC en la ciudad de Minas. En los próximos días firmará UTEC el convenio de cooperación.

En Melo, se instalarán los cursos también con el apoyo y colaboración del intendente José Yurramendi. Este jueves ingresó a la Junta Departamental el proyecto de comodato para que la intendencia sea utilizada como sede de UTEC. Cerro Largo dependerá de la regional norte (ITR Norte).

Según dijo Silveira "armar estas cosas en el interior es zurcir y bordar. No es la misma oferta educativa la de Lavalleja y la de Cerro Largo, Melo. Las aproximaciones a la demanda tienen que ser casi personalizadas". En Montevideo 16 % de la población tiene educación universitaria completa, durazno 4% (en donde está una de las sedes principales de UTEC del ITR Centrosur), San José 2% (con nueva sede UTEC desde 2020), porque los profesionales vienen a vivir a Montevideo o van y vienen.

Apuesta por la investigación e innovación

La UTEC que nació en 2012, durante el gobierno de José Mujica, cuenta hoy con 4.000 alumnos. En 2021 ingresó la generación más numerosa de su historia con 916 estudiantes. En la presentación que realizaron ante el Parlamento, afirmaron que este año la novedad fue la oferta de cursos cortos y de rápida inserción laboral en línea con los cambios tecnológicos y las necesidades del sector productivo.

“Todo lo que ustedes van a ver es lo que se dio en el último año pero UTEC empezó hace nueve y el mundo siguió avanzando. Vinimos por primera vez en 2013 y no existía el ipad y la realidad virtual era algo estratosférica no estaban Alexa ni Siri y los autos eléctricos era algo remoto y ni hablar de los autónomos. Uno mira un poco es el mundo y ¿qué nos dice? Que tenemos que ir a más que aunque esta velocidad de crecimiento pueda ser mucha, no debemos olvidar que el mundo sigue de largo y esta pandemia que aceleró la economía digital tiene una base que s la formación y si no la tengo, no se va a acompasar con el trabajo de futuro. Ese es el espíritu que está atrás de la UTEC. Seguimos mirando en 2030 pero estamos mirando en 2050 porque el gurí que entro ahora en UTEC va a trabajar en 2050”, dijo Silveira.

“¿Qué es una universidad si no tiene investigación desarrollo e innovación?", se preguntó el consejero y explicó que en UTEC tienen 53 proyectos de investigación e innovación en proceso desde 2020 "todos ellos radicados en el interior del país con estudiantes y docentes involucrados. El proceso de aprendizaje de los estudiantes se hace sobre resolución de proyectos y problemas las cosas se resuelven haciendo la gente piensa trabaja, va aprendiendo y resolviendo problemas”.

En ese sentido pidió 9% de incremento en su presupuesto que se destinará a la finalización de carreras en desarrollo ($42 millones), creación de nuevas carreras (a lo que se destinarán $20 millones), e investigación estratégica ($36 millones).