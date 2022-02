UTEC se unió a Google Cloud para brindar capacitación a sus estudiantes

La Universidad Tecnológica (UTEC) firmó un acuerdo con Google Cloud para capacitar a los estudiantes de la Licenciatura en Tecnología de la Información en las herramientas y los servicios de dicha plataforma y en conceptos de computación en la nube. La UTEC pretende extender esta formación al resto de las carreras. Por su parte Google Cloud comenzó a brindar formación para los docentes de la universidad.

Según un informe de ManpowerGroup, hay escasez de talento en roles de IT y son los más difíciles de contratar a nivel mundial. La pandemia generó un aumento de demanda de estos trabajadores por parte de las empresas.



En Uruguay, el área de IT ocupaba en 2021 el segundo lugar en cantidad de llamados laborales por rubro según el Monitor Laboral TI realizado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), y la consultora Advice.



UTEC

Ya son 180 los alumnos inscriptos y cursando el programa de Google Cloud

Desde enerode la UTEC quecon este nuevo programa de Google Cloud, desde la universidad esperan que el número de inscriptos se incremente rápidamente en las próximas convocatorias.

La universidad es la primera del Uruguay en formar parte del programa Google Cloud for Higher Education.

“Estamos muy contentos de trabajar junto a la UTEC para contribuir a aumentar el conocimiento en la tecnología de la nube y generar más oportunidades profesionales en el sector de TI. Queremos ayudar a que cada vez más jóvenes de la región puedan prepararse para los trabajos del futuro”, expresó Alberto Oppenheimer, Director de Soluciones y Especialistas para América Latina de Google Cloud.



“La industria de tecnologías de la información en Uruguay tiene una alta demanda laboral. Nos formamos y nos especializamos en un país de tres millones de habitantes, pero que trabaja para el mundo”, destacó Mónica Silvestri, coordinadora de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de UTEC.

Sergio Baudine, docente de la Licenciatura en Tecnologías de la Información indicó que la formación en esta área es importante porque “el mundo va hacia trabajar en la nube”, y agregó que Uruguay necesita jóvenes formados que tengan este conocimiento que les facilitará la inserción laboral.

El programa incluye cursos para adquirir experiencia práctica en las herramientas y los servicios de Google Cloud Platform. Conocimiento sobre infraestructura en la nube, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones. Desarrollo de habilidades técnicas y preparación para certificaciones como Architecting with Google Cloud Platform y From Data to Insights with Google Cloud Platform.

Acerca de la Licenciatura en Tecnologías de la Información

La carrera se dicta desde el año 2015 de forma semipresencial en Durazno y Fray Bentos y a partir del segundo semestre de 2022 abrirá en Lavalleja y Cerro Largo en la misma modalidad. Esta carrera forma en áreas vinculadas a programación, testing e infraestructura tecnológica y abarca también gestión de proyectos, emprendimientos y data science.