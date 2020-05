Valdez concretó otro de sus exitosos remates: La Revancha

Con US$ 295 de promedio general por los 2.500 terneros comercializados, se realizó el remate La Revancha de El Ternerazo, a cargo de la centenaria firma Valdez y Cía, el martes 12 y en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito.

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, comentó a El Observador que “fue un buen remate” dado que se comercializó el 100% de la ternerada en un merado ágil, aunque “más cauteloso”.

A propósito indicó que hubo buena demanda por las terneradas más livianas y por los lotes de terneras definidas Angus y Hereford que lograron “muy buenos valores en pista”.

Los terneros hicieron US$ 430 de máximo, US$ 215 de mínimo y US$ 310 de promedio. Las terneras lograron US$ 400, US$ 196 y US$ 278, respectivamente.

“Una linda Revancha”

Por su parte, Alejandro Nuñez, martillero de la firma rematadora sostuvo que fue “una linda Revancha” para quien estaba en posición de compra, dado que fue “una buena instancia comercial”.

“Hubo una tónica de mercado que ajustó un poco en precio, pero pudimos colocar el 100% con buena demanda por las terneradas firmes y que le van a entrar bien al invierno”, comentó.

La oferta se dispersó para varias zonas del país.

Dadas las condiciones sanitarias que atraviesa el país, la compañía de público en el local de ventas menguó, pero de todas formas “se realizó un muy buen trabajo que dejó a todo el equipo muy conforme”, analizó.

La Revancha la administró banco Santander y se televisó por ValdezTV.com.

Por más detalles, ingresar en valdez.com.uy.