Vendedores de carne piden exoneraciones de IVA y estabilidad en los precios

La Unión de Vendedores de Carne (UVC) realizó un pedido al Ministerio de Economía y Finanzas para exonerar del IVA en cortes, informó El País y confirmó El Observador en diálogo con su presidente, Alfonso Fontenla. Se solicitó además una lista estable de precios en un período de entre 30 y 45 días.

"Los frigoríficos tienen que asegurar al gobierno un precio estable para poder darle cierto respiro al mercado interno, y en eso se está", explicó el dirigente.

El pedido no fue respecto a ningún corte de carne en particular, porque la gremial se encuentra a la espera de una oferta de los frigoríficos. "Tiene que haber stock suficiente para poder hacer una promoción importante con algún o algunos cortes y que pueda llegar a todos", explicó Fontenla. Aclaró que una opción es el asado de tira, aunque aún no está definido.

Respecto al motivo del pedido, explicó que fue debido al aumento de un 25% de los precios de los cortes de carne en los últimos dos meses, que perjudicó a las ventas. "Como era de esperar, hubo una retracción de las compras por parte del consumidor, viendo las sucesivas subas del precio de la carne", declaró.