Víctor Hugo Morales a los insultos en un aeropuerto: "No tengo nada que escuchar, sos una mierda"

Víctor Hugo Morales es uno de los periodistas de la región que más división genera entre el público. Sus opiniones políticas y sus distintas facetas le han hecho ganar apoyos y rechazos a partes iguales. En ese sentido, en estos días el periodista uruguayo vivió en carne propia una situación complicada.

Según se puede ver en un video que se difundió en redes sociales, mientras se encontraba esperando en un aeropuerto no identificado un pasajero que también esperaba increpó al periodista uruguayo por sus inclinaciones políticas en Argentina y le preguntó por qué se había "vendido a la Casa Rosada", algo que generó una fuerte respuesta de parte de Morales.

"¿Por qué mierda te metés con un tipo que no te hizo nada a vos directamente nunca?", comienza el uruguayo.

"¿Sabés lo que pasa?", lo interrumpe el hombre, pero el periodista no lo deja continuar. "No, no pasa nada. No tengo nada que escuchar de vos. Sos una mierda. Los tipos mierda son mierda", le dice Morales.

Escracharon a Víctor Hugo Morales en el aeropuerto y pidió que por favor no se difunda este video en donde se lo ve insultando en forma desaforada. "Conta cómo te vendiste en Casa Rosada, sos un payaso, corrupto y un delincuente. Épico! 👊 pic.twitter.com/I4DRPD1VcU — INDIGNADO (@indignadoxd) December 24, 2022

"Vos tenés veneno adentro", continúa el hombre, y Morales lo vuelve a interrumpir: "No importa lo que digas. Sos un sorete que provoca la discusión. Pensé que lo habías dicho en broma pero sos un cagón. Te diste vuelta e hiciste así, y yo dije 'este hijo de puta me insultó y se hizo el vivo estando con los hijos'. Mirá si serás mierda. Salí a la mierda de acá, guacho sorete, hijo de puta que venís a provocar inútilmente a un tipo que no hizo nada", insiste Morales.

"A mí no, a mí país ¿Cómo te vendiste a la Rosada? Sos un maleducado", dice el hombre.

"Salí de acá, cagón hijo de puta. Adelante de tus hijos, dando un ejemplo de mierda. Cortala. No tengo nada que hablar con un tipo como vos", sigue Morales, muy indignado.

Más tarde, otros pasajeros presentes en ese momento separaron a los dos hombres y calmaron los ánimos.