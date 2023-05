Vidalín dijo que no cree "en las cifras de desempleo" actual que el INE le dio a Durazno

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, expresó que no cree en las últimas cifras de desempleo del departamento que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"En la última tabla que me pasó Martin Tierno, el diputado del Frente Amplio, tenemos un desempleo del 10%. Y a pesar de que se enojen las autoridades no creo. No creo que hayamos pasado de un 3% o 4% que era lo que teníamos hace un mes o dos a un 10%", dijo este lunes en una entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal.

"Me argumentan el hecho que finalizó la obra de UPM. Pero la mayoría de los obreros no eran de Durazno. Esta obra comienza en el 2017, 2018, cuando había tremenda desocupación y tomaban gente del seguro de paro por lo que las personas que tomaban de Durazno y Paso de Los Toros eran muy poquitos y la mayoría eran extranjeros. Muchísima gente de Montevideo, de Artigas, de Cerro Largo", agregó.

Además Vidalín señaló que Durazno está en un "momento de muchísima actividad", con la construcción de las vías del Ferrocarril Central y que esa obra sí ha requerido mayor mano de obra de personas de Durazno, además de la creación de la doble vía de la Ruta 5 que conecta Montevideo con Durazno y que, al igual que el Ferrocarril Central, fue un requerimiento de UPM para la instalación de su segunda planta.

"Yo creo que somos humanos y estamos propensos a errores", señaló acerca del INE y agregó: "Esta planta de UPM va a seguir generando mucho empleo. En Durazno se deben haber instalado 8 o 10 empresas transportistas que van a seguirlo generando. Se han instalado hotelerías. Hay cosas que no me terminan de cerrar y lo vamos a estudiar".

A nivel país se redujeron la cantidad de trabajadores en seguro de paro

La cantidad de trabajadores en seguro de paro se redujo 10,4% en abril con respecto a marzo, y se ubicó en 39.988 trabajadores, según datos divulgados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Durante el cuarto mes del año hubo 4.665 trabajadores menos cobrando la prestación comparado con un mes antes.

Para encontrar un número tan bajo de trabajadores en seguro de paro hay que remontarse a octubre de 2016, cuando se registraron 39.906 en esta situación, según datos oficiales.