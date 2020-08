Violación de protocolos: IMM realizó 5.000 inspecciones y en 3.000 aplicó multas

Por Juan Ignacio Berro

Desde que se ha ido habilitando la apertura de locales y actividades comerciales que habían cerrado a consecuencia de la pandemia, la Intendencia de Montevideo ha realizado unas 5.000 inspecciones para controlar el cumplimiento de protocolos sanitarios, y en más de la mitad de ellas aplicó multas. Desde abril a la fecha se colocaron unas 3.000 sanciones por violación de las disposiciones sanitarias, según declaró a El Observador el director del servicio de convivencia de la comuna, Facundo Pérez.

Si bien aclaró que es un dato aproximado porque aún se están procesando los datos, informó que "todos los días se están haciendo inspecciones a locales comerciales de distinto tipo: desde almacenes a supermercados, clubes, alojamientos”. Aclaró que “se ha sancionado desde estaciones de servicio a locales de pagos”.

Además, en los últimos días la IMM detectó que “tres o cuatro” instituciones deportivas estaban utilizando sus piscinas y vestuarios aunque aún no han sido habilitados por el gobierno. Esto puso en alerta a los inspectores que intimaron a los clubes a que presentaran por escrito "qué organismo los había autorizado a utilizar la piscina y los vestuarios”.

Según explicó Pérez, por ahora no se ha sancionado a los responsables: “Lleva un proceso y están a tiempo de presentar la documentación que les requerimos”, aclaró.

Las multas van de 2 a 350 Unidades reajustables (UR), es decir desde $ 2.162 a $378.539. En otros casos, se dispone el “cese de funcionamiento de algunos comercios” y su clausura, algo que es determinado “en el momento” por el inspector. No obstante, “eso implica un proceso administrativo que lleva unos días”.

Esta sanción es frecuente en locales bailables, en donde lo que “se ha hecho es clausurar los establecimientos y aplicar las multas más altas”, dijo Pérez.

La intendencia es el organismo que cuenta con un cuerpo inspectivo más grande en Montevideo para este tipo de controles. Tiene más de 140 inspectores, que trabajan bajo las directivas del departamento de convivencia dirigido por Pérez.

Manifestaciones y actos políticos

Este fin de semana hubo varios actos que aglomeraron personas, entre ellos uno que tuvo lugar en la Plaza 1º de Mayo, que fue organizado por la coordinadora 7A para reclamar sobre las condiciones del retorno a la actividad en teatros. Además, el viernes hubo una multitudinaria marcha por 18 de julio en conmemoración a los mártires estudiantiles.

Sobre la realización de actos políticos, el director de convivencia señaló que ya han sido habilitados “en determinadas condiciones”. Sin embargo, aclaró que “no es competencia de la intendencia” impedir la realización de protestas o marchas que se organizan “espontáneamente”: “Podría ir un funcionario y advertir “mire usted no puede realizar la marcha” a una concentración de 10 mil personas, pero obviamente no tendría ningún resultado porque no hay un organizador identificado y porque es simplemente absurda la situación (...) ahí la potestad la tiene claramente el Ministerio del Interior”.

Desde la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (MI) dijeron a El Observador que "se seguirá exhortando para evitar aglomeraciones" y que el ministro Jorge Larrañaga se comunicará con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para conversar sobre el tema.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en tanto, exhortó este lunes a la población a evitar las aglomeraciones y a hacer uso de las medidas de prevención de covid-19. A raíz de las manifestaciones “de público conocimiento” que ocurrieron en los últimos días, con grupos de “cientos de personas en espacios públicos que no mantenían distancia física y sin tapabocas”.

En el comunicado, el MSP solicita que se mantengan las medidas de higiene “dadas a conocer en su momento: distanciamiento físico, uso de mascarilla e higiene de manos”. Además, se advierte que “la conducta de hoy condiciona los resultados de mañana” y que “solamente con estas medidas de cuidado personal” se podrá seguir avanzando en la reapertura de actividades laborales, educativas y sociales".

Se aclaró que se está “tratando de evitar cualquier aglomeración porque significan un riesgo inminente de brote en cualquiera de estas circunstancias”.